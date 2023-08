Les Bourses repartent de l'avant avec la "tech", les rendements s'érodent

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mardi, tandis que les Bourses européennes avancent nettement à la mi-journée, les marchés actions profitant d'achats à bon compte et de la progression des valeurs technologiques. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture en hausse de 0,23% pour le Dow Jones, de 0,44% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,6% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 grimpe de 1,25% à 7.287,7 points vers 10h36 GMT, contre une progression de 0,62% pour le FTSE à Londres et de 1,1% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,09%, l'EuroStoxx 50 prend 1,46% et le Stoxx 600 s'adjuge 1,19%. Les indices européens rebondissent après le recul accusé la semaine dernière, déclenché par la réévaluation de la trajectoire des taux américains par les investisseurs. La résistance de l'économie américaine fait craindre que la Réserve fédérale (Fed) ne relève de nouveau ses taux, ce qui a fait plonger le prix des obligations souveraines et mis sous pression les actifs risqués. Les investisseurs se préparent à la réunion de Jackson Hole, durant laquelle le président de la Fed, Jerome Powell, s'exprimera sur l'économie américaine, vendredi. Par ailleurs, le soutien du secteur de la technologie contribue pour beaucoup à la performance positive des indices actions. Le concepteur de puces Nvidia est notamment au centre de l'attention avant la publication de ses résultats trimestriels mercredi. TAUX Les rendements obligataires reculent des deux côtés de l'Atlantique, après leur bond des derniers jours qui a porté le 10 ans américain à un plus haut depuis novembre 2007 mardi matin dans les échanges en Asie. Le rendement du Treasury à dix ans cède 3,2 pb à 4,3102%, le deux ans étant stable à 4,9901%. Le taux du dix ans allemand recule de 4,8 pb à 2,659%, tandis que celui à deux ans se replie de 2,2 pb à 3,089%. "L'Europe subit la conjoncture et ne fait pas les prix, dans un contexte de marché où l'orientation des rendements des Bunds, des swaps, de l'euro et du yuan est dictée par la discussion sur le taux neutre plus élevé aux États-Unis et la défense du yuan", résume Kenneth Broux, stratégiste chez Société Générale CIB. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Le groupe américain Activision Blizzard va céder à Ubisoft les droits de diffusion en continu ("streaming") de ses jeux vidéos afin de tenter d'obtenir l'accord du régulateur britannique au projet de rachat par Microsoft. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE En tête du Stoxx 600, Ubisoft s'envole de plus de 7% après l'annonce de l'accord avec Activision. Le secteur de la tech affiche la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, en hausse de 2,48%, les titres liés au semiconducteurs profitant de la progression de Nvidia. A Amsterdam, ASML et ASMI avancent respectivement de 3,65% et 3,18%, contre 2,05% pour BESI. En France, STMicroelectronics s'octroie 2,93%, tandis qu'en Allemagne, Infineon augmente de 2,94%. Prysmian affiche l'une des meilleures performances du Stoxx 600, s'octroyant 4,4%, le fabricant de cable ayant été donné favori pour fournir trois projets en Allemagne d'une valeur de 4,5 milliards d'euros. CHANGES Le calme prédomine du côté des devises, les cambistes restant focalisés sur la défense du yuan et se positionnant avec prudence en amont de la réunion de Jackson Hole. Le dollar décline de 0,04% face à un panier de devises de référence, dans le sillage de la baisse des rendements obligataires. L'euro fait du surplace à 1,0888 dollar, tandis que la livre sterling gagne 0,13% à 1,277 dollar. PETROLE Les cours du brut évoluent en baisse, les marchés demeurant inquiets de la conjoncture chinoise. Le Brent s'affaisse de 0,43% à 84,1 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,22% à 80,54 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)