Les Bourses repartent à la baisse, inflation et résultats en ligne de mire

par Claude Chendjou

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse lundi et les Bourses européennes évoluent dans le rouge à mi-séance, les marchés d'actions affichant une certaine prudence alors que de nouvelles données sur l'inflation aux Etats-Unis et en Europe seront publiées mercredi et que la semaine sera marquée par le coup d'envoi de la saison des résultats des grandes entreprises.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,38% pour le Dow Jones, de 0,53% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,72% pou le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,61% à 5.996,36 points vers 11h45 GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,75% et à Londres, le FTSE baisse de 0,54%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 abandonne 0,42%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro 0,54% et le Stoxx 600 0,41%.

La tendance sur les marchés est affectée par la situation sanitaire en Chine, plusieurs villes chinoises ayant annoncé de nouvelles restrictions de déplacement, voire des confinements, pour tenter de contenir l'épidémie de COVID-19 tandis que Shanghaï se prépare à une nouvelle campagne de dépistage massive.

Dans les indicateurs économiques, le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis a montré vendredi un marché du travail robuste, ce qui pourrait donner à la Réserve fédérale américaine (Fed) un argument supplémentaire pour accélérer son resserrement monétaire.

Les chiffres des prix à la consommation pour le mois de juin aux Etats-Unis seront publiés mercredi, tandis qu'en Europe, les données définitives de l'inflation en France et en Allemagne sont attendues le même jour.

Côté publications de résultats de sociétés, les banques JPMorgan Chase et Morgan Stanley vont ouvrir le bal du deuxième trimestre jeudi alors que le consensus table sur une hausse de 6% sur un an des bénéfices du Standard & Poor's 500.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE Sur le Stoxx 600 paneuropéen, les nouvelles restrictions sanitaires en Chine affectent principalement le compartiment des matières premières(-1,72%) celui de l'automobile (-1,26%) et les valeurs du luxe.

LVMH reflue de 1,21%, Kering de 1,82% et Richemont de 1,12%.

Les groupes miniers Anglo American, Glencore et Rio Tinto cèdent respectivement 4,08%, 1,32% et 1,10% à Londres, tandis qu'à Paris, Eramet recule de 2,53% et ArcelorMittal de 1,28%.

Le secteur défensif des services aux collectivités (+0,28%) est l'un des rares à résister à la tendance baissière, grâce entre autres à EDF (+0,77%), qui profite du relèvement de la recommandation de JPMorgan à "surpondérer", l'intermédiaire s'attendant à une prime dans le cadre du projet de renationalisation du groupe.

Ailleurs en Europe, Danske Bank perd 3,73% après l'abaissement par la banque de sa prévision de bénéfice nette pour l'ensemble de l'année.

CHANGES

Sur le marché des changes, l'euro, qui a frôlé la parité avec le dollar vendredi en séance à 1.0072 après la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain, recule de 0,69% à 1,0113.

La monnaie unique européenne est affectée entre autres par les travaux de maintenance sur Nord Stream 1, le plus important gazoduc russe desservant l'Allemagne, qui est mis à l'arrêt pendant dix jours, alors que le contexte de la guerre en Ukraine fait craindre une suspension prolongée des approvisionnements en hydrocarbures russes.Le dollar (+0,65%), de son côté, bénéficie de son statut d'actif refuge face aux autres grandes devises.

Contre le yen, le billet vert a touché un nouveau plus haut de 24 ans, la coalition au pouvoir au Japon, favorable à une politique monétaire très accommodante, ayant conforté dimanche sa majorité au Sénat lors d'élections marquées par l'assassinat deux jours plutôt de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe.

TAUX

Les rendements obligataires en Europe reculent alors qu'un indicateur important des anticipations d'inflation à long terme dans la zone euro est repassé lundi sous 2% pour la première fois depuis mars, l'inquiétude suscitée par le ralentissement de l'activité économique laissant aussi entrevoir un apaisement sur le front des prix.

Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche en repli de plus de quatre points de base à 1,297% et son équivalent français cède plus de cinq points à 1,819%.

Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans abandonne trois points à 3,071% après la forte hausse de vendredi liée au rapport sur l'emploi, qui a conforté le scénario d'un relèvement de 75 points des taux de la Fed ce mois-ci.

PÉTROLE

Les cours pétroliers repartent à la baisse, pénalisés par les craintes d'une récession et les nouvelles restrictions sanitaires en Chine.

Le baril de Brent abandonne 1,86% à 105,03 dollars et celui du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,33% à 102,35 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 11 JUILLET

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Marc Angrand)