Les Bourses profitent encore de la perspective d'une baisse des taux

par Claude Chendjou PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi et les principales Bourses européennes, hormis Londres, sont également dans le vert à mi-séance, les investisseurs continuant de faire preuve d'optimisme après une semaine marquée par des décisions de banques centrales, dont la Réserve fédérale américaine (Fed), qui ont ouvert la voie à une baisse des taux d'intérêt en 2024. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,26% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,25% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40, qui a inscrit jeudi un record en séance, prend 0,43% à 7.608,31 points vers 13h00 GMT. À Francfort, le Dax, qui a lui aussi atteint jeudi un sommet historique, avance de 0,13%. A Londres, le FTSE, plombé par le compartiment de la santé (-2,01%) avec notamment AstraZeneca (-2,29%), recule de 0,54%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,15%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,33% et le Stoxx 600 de 0,16%. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC gagne à ce stade 1,08% et le Stoxx 600 1,10%. La président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué mercredi que les taux directeurs de la banque centrale se rapprochaient sinon avaient déjà atteint leur pic et qu'il devenait approprié de s'interroger sur le calendrier d'une baisse. Les marchés monétaires tablent désormais sur une baisse des taux de la Fed en mars avec une probabilité de 79% contre une probabilité d'environ 50% avant les annonces de mercredi, selon le baromètre Fedwatch de CME Group. Dans la foulée des décisions de la Fed qui a maintenu inchangé l'objectif des taux des "Fed funds" à 5,25%-5,50%, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre ont elles aussi opté jeudi pour le statu quo sur les coûts d'emprunt. Vendredi, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a affirmé que la prochaine grande décision de la BCE sera, sauf surprise, une baisse du loyer de l'argent. Deutsche Bank table sur une réduction des taux de la BCE de 150 points de base d'ici fin 2024, tandis que Barclays prévoit une première baisse de 25 points de base en avril, suivi d'autres baisses à chaque réunion jusqu'en janvier 2025. Côté indicateurs économiques du jour, le recul de l'activité en décembre en zone euro avec un PMI composite préliminaire à 47,0 contre 47,6 en novembre est relégué au second plan. En Grande-Bretagne, l'indice PMI composite a lui augmenté à 51,7 en décembre, son niveau le plus élevé en six mois. Aux Etats-Unis, les données sur la production industrielle seront publiées à 14h15 GMT. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Costco Wholesale prend 1,7% en avant-Bourse, après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur au consensus, le nombre croissant de clients se tournant vers ses magasins pour acheter des produits alimentaires moins chers ayant compensé le ralentissement de la demande pour les produits de consommation courante. VALEURS EN EUROPE En Europe, le compartiment technologique (+0,85%) est recherché avec la baisse des rendements obligataires. STMicroelectronics et Worldline prennent respectivement 2,71% et 2,04%. Les ressources de base (+2,31%) et la consommation cyclique (+0,67%) sont également bien orientées. Dans l'actualité des sociétés cotées, Antin Infrastructure Partners bondit de 6,19% à la faveur du relèvement de la recommandation de JPMorgan à "surpondérer". Atos s'envole de 19,45%, le groupe étant en discussions "avancées" avec Airbus (-0,64%) pour sa division cybersécurité. Munich Re prend 0,13%, le réassureur allemand ayant déclaré viser un bénéfice net de 5 milliards d'euros en 2024. Côté baisse, Campari cède 2,81% après l'annonce du rachat par le groupe italien de spiritueux de la société française de cognac Courvoisier pour 1,2 milliard de dollars, sa plus importante acquisition. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans perd près de dix points de base, à 2,037%, à un creux de neuf mois. Son équivalent américain cède un peu plus de trois points, à 3,9073%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar s'affermit de 0,14% face à un panier de devises de référence, mais reste proche d'un plus de quatre mois. Le billet vert se dirige vers sa pire performance hebdomadaire depuis la mi-juillet sur fond d'anticipations de baisse des taux de la Fed. L'euro perd 0,45% à 1,0942 dollar, et la livre sterling 0,16% à 1,2746 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers progressent vendredi et s'acheminent vers leur premier gain hebdomadaire en deux mois, l'Agence Internationale de l'Energie (IEA) ayant revu à la hausse ses prévisions de croissance de la demande de brut pour 2024, à 1,1 million de barils par jour. Le Brent prend 0,73% à 77,17 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,82% à 72,17 dollars. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)