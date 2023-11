Les Bourses montent, les taux chutent après le statu quo de la Fed

Les Bourses montent, les taux chutent après le statu quo de la Fed













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi et les Bourses européennes montent à mi-séance dans un contexte d'appétit généralisé pour les actifs risqués après le statu quo de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui fait parallèlement chuter les rendements obligataires et le dollar. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,58% pour le S&P 500 et de 0,91% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 progresse de 1,86% à 7.061,58 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax avance de 1,56% et à Londres, le FTSE s'adjuge 1,27%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro prend 1,84% et le Stoxx 600 progresse de 1,54%. Comme attendu, la Fed a laissé mercredi soir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50% après déjà une pause décidée lors de sa précédente réunion en septembre, alimentant les anticipations selon lesquelles la banque centrale américaine en a fini avec les hausses de taux. "Le FOMC (comité de politique monétaire, NDLR) a conservé un biais restrictif dans son communiqué, suggérant qu'il pourrait augmenter la fourchette des fonds fédéraux de 25 points de base lors de la prochaine réunion. Toutefois, la caractérisation des données et l'attitude 'dovish' de Jerome Powell lors de la conférence de presse indiquent que le FOMC pense avoir fini de relever les taux", observent dans une note les analystes de Barclays. Les investisseurs se tournent désormais vers la Banque d'Angleterre (BoE) qui annoncera sa décision sur les taux à 12h00 GMT. Une majorité d'économistes interrogés par Reuters estiment que la BoE va elle aussi opter pour le statu quo, en gardant son taux directeur à 5,25%. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET Les valeurs de croissance comme MICROSOFT, NVIDIA et TESLA prennent de 0,8% à 2,2% en avant-Bourse après la décision de la Fed de laisser inchangés ses taux directeurs, ce qui a conduit à une nette détente sur les rendements obligataires. APPLE, première capitalisation mondiale, publiera ce jeudi ses résultats trimestriels après la clôture de Wall Street. TAUX Les rendements obligataires américains poursuivent leur dégringolade après les annonces de la Fed. Le taux des Treasuries à dix ans abandonne huit points de base, à 4,7029% après avoir déjà perdu huit points la veille. Le rendement des emprunts d'Etat américains à deux ans perd deux points de base, à 4,956% après avoir chuté de dix points jeudi. Dans la foulée, les rendements en Europe cèdent du terrain: le taux du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, perd plus de cinq points à 2,694%. Le rendement du Gilt britannique de même échéance perd près de dix points de base, à 4,387% avant les annonces de la BoE. CHANGES A l'instar des rendements, le dollar est pénalisé par les anticipations de fin prochaine du resserrement monétaire aux Etats-Unis. Il perd 0,73% face à un panier de devises de référence. L'euro en profite pour revenir à plus de 1,06 dollar tandis que la livre sterling avance de 0,3% à 1,219 dollar avant les annonces de la BoE. VALEURS EN EUROPE A Paris, Atos grimpe de 13,51% après l'annonce d'une prise de participation de près de 10% de la société Onepoint au capital du groupe en pleine restructuration. Tous les secteurs grimpent en Europe mais ceux de l'immobilier (+6,27%) et de la technologie (+3,68%)profitent à plein des anticipations de fin de resserrement monétaire et de la détente des rendements obligataires. Il s'agit de la plus forte hausse en séance pour le compartiment immobilier depuis début février. PÉTROLE Les cours du brut progressent après trois séances consécutives de repli, portés par le regain d'appétit pour les actifs risqués après les annonces de la Fed. Le baril de Brent avance de 1,45% à 85,86dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,54% à 81,68 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)