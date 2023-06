Les Bourses hésitent avant les déclarations de Powell

(Répétition du titre) par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue stable à l’ouverture mercredi et les marchés européens demeurent prudents à mi-séance en amont des déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, prévues au Congrès dans le courant de la journée. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en repli de 0,05% à 0,10% pour le Dow Jones, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 0,15% à 10h50 GMT, tandis que le FTSE, à Londres, gagne modestement 0,02%, contre 0,07% pour le Dax, à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grignote 0,04%, contre une baisse de 0,05% pour l'EuroStoxx 50 et de 0,14% pour le Stoxx 600. Jerome Powell sera interrogé pendant deux jours par le Congrès sur la politique monétaire de la Fed, à compter de 14h00 GMT, et l’une des principales questions portera sur les futures hausses de taux et sur le taux terminal de la banque centrale, à 5,5%-5,75% selon les prévisions des gouverneurs. Or, les marchés estiment que la prochaine hausse de taux, prévue en juillet, sera peut-être la dernière et que le taux terminal ne dépassera pas 5,25%-5,5%. "Les "dot plots" de la Fed indiquent deux hausses de taux potentielles cette année, et Jerome Powell pourra avoir à s’opposer aux anticipations de marchés qui n’en n’intègrent qu’une", résument les stratégistes de Rabobank. "Reste qu’il devra répondre aux élus démocrates, qui lui demanderont d’interrompre un processus de resserrement monétaire qui mènera à une hausse du chômage, et aux élus républicains, qui lui reprocheront de n’en pas faire assez -sans compter que les questions de stabilité financières pourraient refaire surface." LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET L’action Fedex perdait 3,30% dans les échanges en avant-Bourse, l’entreprise ayant indiqué que ses marges étaient mises sous pression par le ralentissement du secteur du transport de marchandises. Le groupe anticipe une faible croissance de ses revenus pour l'année fiscale 2024. LES VALEURS À SUIVRE EN EUROPE Les actions des constructeurs automobiles européens progressent en Europe, les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) indiquant que le nombre de nouvelles immatriculations a bondi de 18,2% sur un an. Renault réalise ainsi la meilleure performance du CAC 40, en hausse de 2,69%, mais le reste des constructeurs affichent une progression plus modeste, de 0,9% à 1,3% pour Stellantis, VolksWagen, ou BMW. Deutsche Post, le propriété de DHL, abandonne 2,91%, dans le sillage des résultats jugés décevants de FedEx. L'action de Beijer Ref chute de 7,36%, en queue du Stoxx 600 après que EQT a vendu des titres du groupe spécialisé dans les technologies de refroidissement. Le secteur immobilier affiche la pire performance des secteurs du Stoxx 600, en repli de 1,13%, la remontée des taux en Europe compliquant les perspectives du secteur. TAUX En Europe comme aux Etats-Unis, les marchés de taux, sensibles à la politique monétaire, demeurent attentistes. Le rendement du deux ans allemand grignote 1,3 point de base, à 3,1720%, tandis que le Bund à dix ans stagne à 2,4070%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans avance à 3,7382%, en hausse de 1,1 point, contre +0,9 point pour le deux ans, à 4,7066%. CHANGES Le dollar se raffermit de 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l’euro reste immobile, se négociant à 1,0917 dollar (+0,02%). A l’inverse, l’inflation britannique plus forte que prévu pèse sur la livre sterling, en repli de 0,48% à 1,2701 dollar. Le différentiel de taux entre dollar et yen pèse par ailleurs sur la devise nippone, qui s’érode de 0,25%, à 141,78 yen par dollar. PETROLE Le pétrole rebondit légèrement après deux séances de pertes, les investisseurs estimant que les chiffres de l'American Petroleum Institute et de l'Energy Information Administration devraient montrer une baisse des stocks de pétrole américains, signe d’une demande résistante, mais les gains restent limités par les inquiétudes sur la demande chinoise et le positionnement de la Fed. Le Brent avance de 0,18% à 76,04 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,22% à 71,35 dollars. (Reportage Corentin Chappron, édité par Claude Chendjou)