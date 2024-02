Les Bourses européennes vues hésitantes, la saison des résultats s'intensifie

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé à l'ouverture jeudi alors que les publications de résultats s'intensifient en Europe, tandis que les marchés digèrent les derniers commentaires de la Réserve fédérale et les efforts de la Chine pour soutenir une économie de plus en plus mal en point. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,15% pour le CAC 40 parisien, contre un FTSE à Londres hésitant, et une progression de 0,28% pour le Dax à Francfort et de 0,36% pour l'EuroStoxx 50. L'ouverture des marchés européens devrait être animée par une nouvelle salve de résultats jeudi. En France, Vinci, Crédit Agricole, Société Générale, Publicis et Kering seront surveillés après la publication de leurs comptes. Ailleurs en Europe, les résultats de Maersk, Siemens, AstraZeneca, Unilever ou ArcelorMittal pourraient faire réagir les indices à l'ouverture. Outre-Atlantique, le réajustement des marchés au discours devenu plus prudent de la Réserve fédérale se poursuit, quatre membres du conseil des gouverneurs de l'institution ayant rappelé mercredi que la banque centrale attendrait d'être certaine que l'inflation retournerait vers sa cible de 2% avant de baisser ses taux. Ailleurs dans le monde, l'économie chinoise continue de ralentir, l'inflation publiée jeudi s'affichant en repli de 0,8% en janvier sur un an, sa chute la plus importante depuis 2009. Un ensemble de mesures destinées à soutenir les marchés, prises ces derniers jours, encourage cependant les investisseurs. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le S&P-500 ayant de nouveau battu son record de clôture, alors que la solidité des résultats trimestriels a alimenté l'optimisme des investisseurs, lesquels ont par ailleurs prêté une oreille attentive aux commentaires de responsables de la Fed à propos des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 0,40%, ou 156,00 points, à 38.677,36 points. Le S&P-500, plus large, a pris 40,83 points, soit 0,82%, à 4.995,06 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 147,65 points (0,95%) à 15.756,64 points. Ford a progressé de 6% après avoir annoncé qu'il relevait son dividende pour le premier trimestre. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse jeudi, à son plus haut niveau depuis février 1990, poussée par les valeurs technologiques suivant leurs homologues à Wall Street. L'indice Nikkei a gagné 2,06% à 36.863,28 points. L'investisseur SoftBank Group a bondi de 11,06% après que sa holding Arm a annoncé des ventes et des bénéfices supérieurs aux attentes du marché. Les marchés chinois ont terminé mitigés après que le gouvernement a nommé un nouveau dirigeant à la tête du gendarme boursier local et les dernières données d'inflation. Il s'agit de la dernière séance avant le Nouvel An Lunaire, durant lequel les marchés chinois seront clos. Le SSE Composite de Shanghai a pris 1,3%, le CSI 300 a décliné de 1,43%. L'indice hongkongais Hang Seng se replie de 1,13%. TAUX Les rendements américains sont stables dans un contexte pauvre en données macroéconomiques. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,1 point de base à 4,1095%, tandis que le taux à deux ans est immobile à 4,4226%. Le rendement du dix ans allemand se hisse de 1,9 pb à 2,321%, tandis que celui du taux à deux ans prend 2,4 pb à 2,6417%. CHANGES Le yen s'affaisse après des commentaires accommodants de la Banque du Japon, qui a expliqué que les prochains changements apportés à sa politique monétaire seront graduels. La devise nippone décline de 0,32% à 148,65 yens pour un dollar. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,14% à 1,0786 dollar, et la livre sterling 0,05%à 1,2631 dollar. PÉTROLE Les marchés du brut sont en légère progression après qu'Israël a rejeté la proposition de trêve du Hamas, et alors que des chiffres de l'Energy Information Administration ont montré que les inventaires de produits raffinés avaient chuté plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis. Le Brent avance de 0,45% à 79,57 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,43% à 74,18 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)