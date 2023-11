Les Bourses européennes vues en hausse, soulagement sur l'inflation US

Les Bourses européennes vues en hausse, soulagement sur l'inflation US













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mercredi après la publication des chiffres de l'inflation aux Etats-Unis, qui ont reculé plus que prévu par les observateurs. Les premières indications disponible font penser que le CAC 40 parisien progressera de 0,10% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture hésitante, contre une hausse de 0,1% pour le Dax à Francfort, et de 0,12% pour l'EuroStoxx 50. L'indice des prix à la consommation (CPI) américain a enregistré une croissance nulle (0,0%) le mois dernier après une progression de 0,4% en septembre, et une croissance de 3,2% sur un an, après une hausse de 3,7% en septembre, a annoncé le département du Travail. Les économistes prévoyaient 0,1% de croissance mensuelle et 3,3% sur un an, tandis que l'inflation sous-jacente a également ralenti. Cela soutient le scénario des marchés, qui estiment que les taux terminaux ont été atteints et que la Réserve fédérale baissera ses taux plus tôt que ce qu'elle a pu annoncer. "Ce rapport soutient les actions, le crédit et la duration, en réduisant notamment le risque que les marchés craignaient le plus : un resserrement excessif", résume Florian Ielpo, responsable de la recherche chez Lombard Odier AM. "Les ventes au détail (aux Etats-Unis) seront le deuxième élément d'information essentiel cette semaine - attention à un écart important qui pourrait faire dérailler cette histoire rose de désinflation et de croissance positive". Par ailleurs, une croissance plus forte que prévue des ventes au détail en Chine et de la production industrielle soutient les marchés européens. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mardi, le Nasdaq ayant progressé de plus de 2%, alors que des données sur l'inflation aux Etats-Unis ont alimenté l'hypothèse d'une fin du cycle de resserrement monétaire de la Fed. L'indice Dow Jones a gagné 1,43%, ou 489,83 points, à 34.827,70 points. Le S&P-500, plus large, a pris 84,15 points, soit 1,91%, à 4.495,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 326,64 points (2,37%) à 14.094,38 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, dans le sillage de Wall Street, grâce à de solides résultats d'entreprises et à l'attitude plus conciliante de la Réserve fédérale américaine. L'indice Nikkei a gagné 2,52% à 33.519,70 points et le Topix, plus large, a pris 1,19% à 2.373,23 points. Le raffineur Idemitsu Kosan a bondi d'environ 18,4% après avoir relevé ses prévisions de bénéfices et annoncé une division d'actions, soutenant le secteur des producteurs de pétrole et de charbon, qui a progressé de 6,42%. Les indices chinois rebondissent après la publication de l'inflation américaine, des ventes au détail en amélioration en octobre et un plan de soutien au marché immobilier de 137 milliards de dollars, révélé par Bloomberg. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,33%, le CSI 300 0,48%, l'indice hongkongais Hang Seng 3,04%. TAUX Les rendements américains sont stables après s'être effondrés mardi, suite à la publication des données d'inflation américaines. Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 4,4414% après avoir perdu 22 pb mardi, tandis que le taux à deux ans grignote 1,9 pb à 4,8357%. CHANGES Le dollar est stable après s'être brusquement affaibli mardi face à un panier de devises, le recul de l'inflation aux Etats-Unis faisant espérer une baisse plus rapide que prévu des taux de la Réserve fédérale. Le dollar progresse de 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,06% à 1,0872 dollar, et la livre sterling 0,08% à 1,2487 dollar. En Asie, le yen recule de 0,2% à 150,68 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien cède 0,06% à 0,6502 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en progression modérée après la publication des données chinoises des ventes au détail et de la production industrielle plus forte que prévu. Le Brent avance de 0,4% à 82,8 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,38% à 78,56 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)