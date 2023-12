Les Bourses européennes vues en hausse, l'optimisme sur les taux se confirme

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mercredi, entraînées par l'optimisme sur les taux américains, dans un contexte de marché calme avant la fin d'année. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,57% pour le CAC 40 parisien, contre 0,53% pour le FTSE à Londres, 0,41% pour le Dax à Francfort, et 0,53% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés parient que la Réserve fédérale américaine en a bientôt fini avec les hausses de taux, un optimisme justifié par les derniers indicateurs qui ont montré un recul de l'inflation et un ralentissement de l'activité aux Etats-Unis compatible avec un scénario d'atterrissage en douceur. Les marchés monétaires jugent quasi certaine une baisse de taux de la Fed dès mars. Les échanges demeurent marqués par une faible volatilité, alors que la plupart des opérateurs sont en vacances et qu'aucun indicateur ni évènement économique majeur n'est attendu d'ici la fin de l'année. Seules les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis sur la semaine au 23 décembre seront publiées jeudi, à 13h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi, confirmant la dynamique des dernières semaines, avec un S&P-500 ayant atteint un pic en séance depuis près de deux ans, alors que les investisseurs anticipent une baisse des taux de la Fed en 2024, possiblement dès le premier trimestre. L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 159,36 points, à 37.545,33 points. Le S&P-500, plus large, a pris 20,12 points, soit 0,42%, à 4.774,75 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 81,60 points (0,54%) à 15.074,57 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse mercredi, portée par les fabricants de semi-conducteurs, dans le sillage de Wall Street, et par les exportateurs, soutenus par la baisse du yen. L'indice Nikkei a gagné 1,13% à 33.681,24 points et le Topix, plus large, a pris 1,10% à 2.364,50 points. SoftBank Group a affiché la plus forte progression du Nikkei, progressant de 4,23% après avoir exercé une option pour recevoir des actions de l'opérateur de télécommunications T-Mobile US d'une valeur d'environ 7,59 milliards de dollars. Les indices chinois progressent après deux jours de fermeture lundi et mardi. Le SSE Composite de Shanghai a grignoté 0,54%, le CSI 300 0,35%, l'indice hongkongais Hang Seng a avancé de 1,73%. TAUX Les rendements américains hésitent dans un contexte d'attentisme. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 3,8835%, tandis que le taux à deux ans fait du surplace à 4,2973%. Le rendement du dix ans allemand se maintient à 1,962%, tandis que celui du taux à deux ans prend 3 pb à 2,445%. CHANGES Le marché des devises est calme, le dollar demeurant proche de son plus bas en cinq mois. Le dollar est immobile face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,1048 dollar, et la livre sterling à 1,2733 dollar. En Asie, le yen se replie de 0,23% à 142,71 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,15% à 0,6834 dollar. PÉTROLE Le pétrole hésite, les marchés demeurant attentifs aux développements en mer Rouge. Le Brent avance de 0,1% à 81,15 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 75,53 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)