Les Bourses européennes vues dispersées avant de nouveaux résultats d'entreprises

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues mitigées à l'ouverture mercredi avant de nouvelles publications de résultats et de nouveaux commentaires de responsables de politique monétaire aux Etats-Unis, dans un contexte pauvre en données macroéconomiques. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,1% pour le CAC 40 parisien, contre 0,12% pour le FTSE à Londres, un Dax à Francfort hésitant, et une progression de 0,17% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés se préparent à une nouvelle salve de résultats en Europe. Publicis, Vinci et Akzo Nobel figurent parmi les principales entreprises qui doivent publier leurs résultats trimestriels mercredi, tandis que TotalEnergies a publié les siens avant l'ouverture. Aux Etats-Unis, les membres du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale Adriana Kugler, Michelle Bowman, Thomas Barkin et Susan Collins s'exprimeront dans la journée et pourraient donner davantage d'éléments aux investisseurs sur la trajectoire des taux. Mardi, les membres du conseil des gouverneurs Loretta Mester et Neel Kashkari ont salué les progrès réalisés sur l'inflation mais indiqué qu'il restait des efforts à accomplir. En l'absence de données importantes, les banques centrales continueront de donner la direction aux marchés. "La Fed et la Banque centrale européenne sont en attente, (ce qui) peut être frustrant pour un marché qui anticipe de fortes baisses de taux", relèvent les stratégistes d'ING. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mardi alors que les investisseurs ont pris en compte les résultats trimestriels de grandes entreprises américaines tout en analysant des commentaires de responsables de la Fed sur le possible calendrier de son assouplissement monétaire. L'indice Dow Jones a gagné 0,37%, ou 141,24 points, à 38.521,36 points. Le S&P-500, plus large, a pris 11,42 points, soit 0,23%, à 4.954,23 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 11,32 points (0,07%) à 15.609,00 points. Aux valeurs, Palantir Technologies a bondi de 30,8% à la suite d'une prévision solide de bénéfice annuel. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en ordre dispersé mercredi, le Nikkei ayant été pénalisé par la baisse des valeurs technologiques, même si les solides résultats de Toyota et Mitsubishi ont limité les pertes. L'indice Nikkei a perdu 0,11% à 36.119,92 points et le Topix, plus large, a pris 0,42% à 2.550,04 points. Les valeurs liées aux semi-conducteurs ont reculé, sous la pression de prises de profits. Daikin Industries a chuté de 7,07%, le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a perdu 0,52%. Les marchés chinois ont terminé en hausse après les annonces de soutien du gouvernement faites mardi. Le SSE Composite de Shanghai a pris 1,44%, le CSI 300 0,96%. L'indice hongkongais Hang Seng recule de 0,22%. TAUX Les rendements américains sont stables dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 4,098%, celui du deux ans à 4,4016%. Le rendement du dix ans allemand s'érode de 1,2 pb à 2,285%, tandis que celui du taux à deux ans est stable à 2,5957%. CHANGES Les marchés de change sont calmes, les cambistes digérant les commentaires des membres du conseil des gouverneurs de la Fed. Le dollar décline de 0,12% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,12% à 1,0767 dollar, et la livre sterling 0,15% à 1,2616 dollar. En Asie, le yen fait du surplace à 147,88 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,15% à 0,6533 dollar. PÉTROLE Les marchés du brut hésitent après des données sur les inventaires de pétrole américains plus faibles que prévues, les inventaires progressant de 0,67 million de barils contre 1,9 million attendu par le consensus, selon les chiffres de l'American Petroleum Institute. Le Brent se maintient à 78,54 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) stagne à 73,3 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)