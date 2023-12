Les Bourses européennes terminent mitigées après une salve de commentaires restrictifs

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé lundi après des déclarations restrictives de banquiers centraux, et avant la publication de nombreux indicateurs cette semaine. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,37% à 7.568,86 points, tandis que le Dax allemand reculait de 0,6%. Le Footsie britannique avançait de 0,5%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,64%, contre 0,28% pour le FTSEurofirst 300 et 0,27% pour le Stoxx 600. Les investisseurs ont hésité après plusieurs déclarations qui ont tempéré l'optimisme de marchés persuadés que l'assouplissement des politiques monétaires des banques centrales est imminent. Bostjan Vasle, Peter Kazimir et Yannis Stournaras, trois membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), ont prévenu lundi que parler d'assouplissement monétaire était prématuré et que l'inflation demeurait encore trop forte. Côté Réserve fédérale, les membres du conseil des gouverneurs Austan Goolsbee et Loretta Mester ont insisté sur le fait que les marchés étaient trop agressifs dans leurs anticipations de baisse de taux, et que la question de l'assouplissement ne se posait pas encore. "Le doublement de l'inflation super-core (hors alimentation, énergie et logement) aux États-Unis en novembre nous rappelle qu'il faudra encore compter avec l'inflation l'an prochain", résume Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. "Le processus de désinflation va prendre du temps et va certainement limiter la marge de manoeuvre des banques centrales pour entamer un cycle de baisse des taux agressif". L'indice Ifo du climat des affaires s'est par ailleurs dégradé de manière inattendue en décembre, selon les chiffres publiés lundi. Cette semaine, les investisseurs seront attentifs mardi à la prochaine décision de la Banque du Japon, alors que la banque centrale nippone tente de négocier la sortie de sa politique monétaire ultra-accommodante. La semaine sera par ailleurs riche en indicateurs: aux Etats-Unis sont attendus le nombre de nouvelles constructions de logement mardi, la confiance du consommateur mercredi, le PIB définitif pour le troisième trimestre jeudi et, vendredi, l'inflation PCE, la consommation de biens durables et l'indice de sentiment définitif du Michigan. L'inflation en zone euro est attendue mardi, et l'inflation au Royaume-Uni, mercredi. PÉTROLE Le brut est en nette hausse, les marchés s'inquiétant d'une possible interruption du trafic maritime en mer Rouge après plusieurs attaques contre des navires marchands. Le Brent avance de 2,43% à 78,41 dollars le baril,un plus haut depuis début décembre et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 2,49% à 73,21 dollars. VALEURS ArcelorMittal a progressé de 5,29%, en tête du CAC 40, après que le groupe japonais Nippon Steel a remporté les enchères pour racheter U.S. Steel, un processus auquel participait également ArcelorMittal. Tikehau Capital a annoncé lundi être entrée en discussions avancées avec Nikko Asset Management pour un partenariat commercial et capitalistique en Asie, et a avancé de 2,06%. La cotation de l'action Casino reprendra mardi. Le groupe a annoncé lundi l'ouverture de discussions exclusives sur la vente de ses hypermarchés et supermarchés avec les groupes de distribution Auchan et Groupement Les Mousquetaires, maison-mère d'Intermarché. Iliad a soumis au groupe Vodafone une proposition de fusion de leurs activités en Italie dans une nouvelle coentreprise, a annoncé lundi le groupe français de télécoms, ce qui a fait progresser Vodafone de 3,88%. Le fabricant de produits chimiques OCI a bondi de 20,87%, en tête du Stoxx 600, après l'annonce d'une cession de sa participation dans Iowa Fertilizer Company pour 3,6 milliards de dollars à Koch AG & Energy Solutions. Le secteur de l'énergie et celui des ressources de base affichent les meilleures performances sectorielles du Stoxx 600, en hausse de 1,16% et 1,52%, soutenus par les craintes d'une suspension du trafic maritime en mer Rouge. A WALL STREET Wall Street s'affiche en hausse à l'heure de la clôture en Europe, avant la publication de nombreux indicateurs cette semaine. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,16% pour le Dow Jones, contre 0,46% pour le Standard & Poor's 500 et 0,37% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements ont progressé en Europe, après des commentaires restrictifs de responsables de politique monétaires européens et américains. Le rendement du dix ans allemand a pris 6,2 pb à 2,075%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 4,9 pb à 2,548%. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 2,6 pb à 3,9539%, contre un taux à deux ans stable à 4,4569%. CHANGES L'euro se renforce, soutenu par les déclarations de plusieurs responsables de politique monétaire, tandis que la livre recule avant la publication de l'inflation britannique, mercredi. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,23% à 1,0919 dollar. La livre sterling se replie de 0,28% à 1,2639 dollar. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)