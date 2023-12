Les Bourses européennes terminent hésitantes après une salve de commentaires restrictifs

Les Bourses européennes terminent hésitantes après une salve de commentaires restrictifs













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé hésitantes mercredi après de nouveaux commentaires restrictifs de responsables de politique monétaire et dans un contexte attentiste avant la publication de l'inflation américaine vendredi. À Paris, le CAC 40 a pris 0,12% à 7 583,43 points, tandis que le Dax allemand terminait sans direction marquée. Le Footsie britannique a gagné 1,02%, soutenu par un indicateur d'inflation en net repli pour novembre au Royaume-Uni. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance incertain, contre une hausse de 0,19% pour le FTSEurofirst 300 et de 0,28% pour le Stoxx 600. L'appétit pour le risque s'érode après une série de décisions de banques centrales ayant déclenché un rallye important sur les actifs risqués la semaine dernière. Les responsables de politique monétaire martèlent néanmoins que les taux demeureront élevés plus longtemps alors que les marchés anticipent des baisses de taux de grande ampleur l'an prochain pour l'ensemble des banques centrales de pays riches. Les membres du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne Joachim Nagel et Klaas Knot se sont élevés mercredi contre ces anticipations de marché, soulignant que des baisses de taux n'étaient pas imminentes. Les investisseurs sont en outre prudents avant la publication vendredi de l'indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale, l'indice d'inflation PCE, et ils pourraient réagir fortement à une surprise à la hausse comme à la baisse. Le contexte de fin d'année peut également expliquer les faibles variations des cours, la liquidité étant plus faible alors que les investisseurs institutionnels bouclent leurs positions pour des raisons fiscales. VALEURS Argenx a dégringolé de 25,61%, en dernière place du Stoxx 600, après les résultats négatifs d'une étude clinique. Le fonds d'infrastructure italien F2i est prêt à créer un véhicule pour investir environ un milliard d'euros aux côtés du fonds américain KKR dans le réseau fixe de Telecom Italia, ce qui a fait progresser le titre de l'opérateur de 5,75%. Le gouvernement espagnol a ordonné au fonds public national de prendre une participation de 10% dans Telefonica, a annoncé mardi dans un communiqué la SEPI (Société d'Etat des participations industrielles), ce qui a fait grimper le titre de 3,2%. La bonne performance des deux opérateurs a soutenu le secteur des télécoms, qui a avancé de 1,16%. United Internet a grimpé de 12,28% après que le fournisseur de services Internet basé en Allemagne a déclaré s'attendre à une augmentation de ses bénéfices l'année prochaine. A WALL STREET Wall Street hésite à l'heure de la clôture en Europe, attentiste avant la publication de l'inflation PCE mais soutenue par un indicateur de confiance des consommateurs plus fort qu'attendu. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un Dow Jones et un Standard & Poor's 500 stables, contre une hausse de 0,2% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements baissent après les chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, qui s'est affichée en net repli en novembre. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 1 point de base à 3,9125%, contre un repli de 5,1 pb pour le taux à deux ans, à 4,386%. Le rendement du dix ans allemand a cédé 4 pb à 1,979%, clôturant sous les 2% pour la première fois depuis mars, tandis que celui du taux à deux ans a reculé de 4,2 pb à 2,475%. Le rendement du titre à dix ans britannique a clôturé à 3,527%, son niveau le plus bas depuis avril. CHANGES La livre chute après le repli de l'inflation britannique en novembre, qui pourrait encourager la Banque d'Angleterre à assouplir ses taux plus que prévu en 2024. Le dollar prend 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,24% à 1,0954 dollar. La livre sterling se replie de 0,54% à 1,2661 dollar. PÉTROLE Les tensions en mer Rouge continuent de soutenir le brut, malgré des stocks de pétrole en hausse aux Etats-Unis, selon les données de l'American Petroleum Institute. L'Agence Internationale de l'Energie a par ailleurs annoncé que la production américaine avait atteint un record, à 13,3 millions de barils par jour. Le Brent avance de 0,86% à 79,91 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,93% à 74,63 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)