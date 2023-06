Les Bourses européennes terminent en ordre dispersé une séance volatile

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont clôturé en ordre dispersé lundi au terme d'une séance volatile où les indices ont évolué au gré des inquiétudes géopolitiques après une rébellion armée samedi en Russie et dans un contexte d'interrogations persistantes sur la conjoncture économique. À Paris, le CAC 40 a avancé de 0,29% à 7.184,4 points. Le Dax allemand a cédé pour sa part 0,11% tout comme le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,18%, tandis que le FTSEurofirst 300 a perdu 0,09% et le Stoxx 600 0,10%. La jauge de volatilité, qui mesure la nervosité des marchés américains, est remontée à un plus haut sur une semaine lundi, à 14,13 points, tandis que son équivalente européenne était à son plus haut depuis deux semaines, à 15,75 points. Le groupe de mercenaires Wagner s’est rebellé samedi contre le pouvoir russe avant de mettre fin tout aussi brusquement à sa mutinerie, suscitant des interrogations sur la stabilité du pouvoir au Kremlin en pleine contre-offensive ukrainienne. L’incertitude géopolitique a toutefois eu un impact limité sur les marchés, les investisseurs restant focalisés sur les perspectives économiques en Europe et aux Etats-Unis, alors que s’est ouvert lundi le forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) dont le thème de cette année est la "stabilisation macroéconomique dans un contexte d’inflation volatile". Par ailleurs, la publication de nombreux indicateurs économiques plus tard cette semaine a incité à la prudence : l’indice de confiance des ménages américains et l’indicateur de l’inflation favorisé par la Réserve Fédérale sont attendus vendredi, tout comme les chiffres "flash" de l’inflation en zone euro. "Cette semaine, les marchés pourraient être sous pression vu que l’inflation sous-jacente devrait rester élevée aux Etats-Unis et rebondir en zone euro alors que les principaux banquiers centraux devraient réaffirmer, lors de la conférence organisée par la BCE à Sintra, que les hausses de taux ne sont pas tout à fait terminées", résument les stratégistes de LBPAM. VALEURS EN EUROPE SES Imagotag a affiché la meilleure performance du SBF120, en hausse de 15,80% après avoir rejeté les allégations portées à son encontre par Gotham City Research, qui lui reproche notamment d'avoir gonflé ses revenus. Orpea a progressé de 8,07% après un rapport d’auditeur ayant estimé la valeur d'entreprise du groupe selon l'approche en continuité d'exploitation entre 6 et 7 milliards d’euros. Le constructeur de voitures de luxe Aston Martin a gagné 10,8%, après avoir annoncé que le fabricant américain de véhicules électriques Lucid Group mettrait à sa disposition sa technologie de moteurs et de véhicules électriques en échange d’une participation au capital du groupe britannique. La possible vente des activités liées à l’éducation du promoteur suédois SBB a soutenu l’action du groupe, en hausse de 5,2%, en tête du Stoxx 600. Casino a perdu 4,9% après avoir annoncé lundi avoir besoin de 900 millions d'euros en fonds propres pour pouvoir conclure un accord de principe sur la restructuration de sa dette d'ici à la fin du mois de juillet. A WALL STREET Comme en Europe, les marchés américains ont ignoré les inquiétudes géopolitiques et évoluaient avec prudence avant la publication de nombreux indicateurs sur la santé de l’économie américaine. A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones était stable tandis que le Standard & Poor's 500 reculait de 0,06%. Le Nasdaq Composite perdait 0,14%. TAUX Les rendements en Europe ont poursuivi leur baisse amorcée en fin de semaine dernière, l’indice de la confiance en Allemagne moins bon que prévu ajoutant aux craintes sur la croissance de la zone euro. Le rendement des emprunts d'Etat allemands à dix ans a diminué de six points de base, à 2,3000% et celui du Bund à 2 ans de trois points de base, à 3,1380%. Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries à dix ans recule de trois points de base à 3,7076% et celui des emprunts à 2 ans est inchangé, à 4,7440%. CHANGES Les anticipations de mouvements de taux directeurs à court terme continuent d’animer la dynamique du dollar, qui perd 0,20% face à un panier de devises de référence. A l’inverse, l’euro avance de 0,23% face à la devise américaine, à 1,0913 dollar, tandis que la livre sterling remonte à 1,2723 dollar (+0,09%). Les inquiétudes sur l’économie chinoise ont pesé sur le yuan, en chute de 0,83% sur la séance à son plus bas en sept mois, à 7,2376 yuans par dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers affichent des gains modérés à l’heure de la clôture en Europe, soutenus par les déclarations de Saudi Aramco, la première entreprise productrice de pétrole au monde, qui a jugé que la demande serait "solide" en deuxième partie d’année. Le Brent gagne 0,16% à 73,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se maintient à 69,14 dollars. A SUIVRE MARDI : PAS D’INDICATEURS ECONOMIQUES MAJEURS A L’AGENDA DE MARDI (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)