Les Bourses européennes terminent en hésitation devant la robustesse de l'économie américaine













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé mitigées mardi, sur fond de rebond des rendements obligataires malgré le conflit au Moyen Orient, alors que les marchés se focalisent de nouveau sur la trajectoire des taux aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 a grignoté 0,11% à 7.029,7 points, tandis que le Dax allemand était stable et que le Footsie britannique avançait de 0,58%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance stable, contre une baisse de 0,13% pour le FTSEurofirst 300 et 0,10% pour le Stoxx 600. Le mouvement d'aversion au risque de la fin de semaine dernière s'inverse depuis lundi, les opérateurs de marché ayant favorisé les actifs sûrs vendredi dernier pour se prémunir d'une possible aggravation de la situation en Israël durant le weekend. L'impact du conflit sur les marchés s'éloigne donc, mais les investisseurs gardent un œil sur la visite en Israël du président américain Joe Biden mercredi, et sur la possible réaction de l'Iran aux opérations contre le Hamas. La publication, mardi, des ventes au détail et de la production industrielle aux Etats Unis a remis la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale en lumière, alors que la banque centrale se réunira le 1er novembre pour décider de l'évolution de ses taux. Les ventes au détail ont en effet surpris par leur robustesse, tandis que la production industrielle progressait de manière inattendue, et que les bons résultats trimestriels publiés jusqu'ici, dont celui de Goldman Sachs ou Johnson & Johnson, inquiètent paradoxalement sur la résistance de l'activité américaine, malgré une politique monétaire restrictive. "Les données de septembre et la révision à la hausse des chiffres d'août renforcent l'idée que l'économie américaine a probablement progressé à un taux annualisé de 4% au troisième trimestre", souligne James Knightley, chef économiste d'ING, un chiffre surprenant alors que le taux directeur de la Fed atteint 5,5%. "Les vents contraires devraient s'intensifier, mais pour l'instant, le consommateur américain continue de défier les pronostics". Les rendements américains bondissent dans le sillage de la publication de ces chiffres et se dirigeaient vers un niveau à la clôture au plus haut depuis 2007. TAUX Les rendements bondissent, alors que les ventes au détail pourraient convaincre la Fed de maintenir ses taux à un niveau élevé plus longtemps que ce que n'anticipent les marchés. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans s'envole de 11,1 pb à 4,8215%, tandis que le taux à deux ans bondit de 9,4 pb à 5,1924%. Le rendement du dix ans allemand est remonté de 10 pb à 2,881%, tandis que celui du taux à deux ans s'est hissé de 8,9 pb à 3,244%. VALEURS Sodexo, Edenred et Elior ont progressé respectivement de 1,62%, 4,11% et 3,06%, en réaction à une information des Echos selon laquelle les commissions sur les tickets restaurants pourraient finalement ne pas être plafonnées. Renault a fait état mardi d'une hausse de 25% des ventes sur un an, ce qui a porté le titre parmi les meilleures performances du CAC 40, en hausse de 1,25%. Airbus a avancé de 3,55%, en tête du CAC 40, après que Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". Ericsson a baissé de 5,92% après avoir fait état mardi d'une contraction de son chiffre d'affaires au troisième trimestre en raison d'une baisse de la demande d'équipements 5G en Amérique du Nord, l'incertitude pesant sur son activité de réseaux mobiles devant persister jusqu'en 2024. Son concurrent Nokia a cédé 2,76%, tandis que l'indice du secteur en Europe a abandonné 0,81%. Le belge Umicore a terminé en tête du Stoxx 600 (+12,97%) après avoir réduit son objectif de dépenses d'investissement nettes pour 2026, le gouvernement canadien lui ayant accordé une subvention d'environ 700 millions d'euros pour construire une usine de batteries. Nordic Semiconductor a chuté de 20,09% en queue du STOXX 600, les prévisions du fabricant norvégien de puces sans usine étant inférieures aux attentes pour le quatrième trimestre. A WALL STREET Wall Street hésite à l'heure de la clôture en Europe, sous la pression de données de ventes au détail plus fortes que prévues par le consensus mais soutenu par de bons résultats trimestriels. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,31% pour le Dow Jones, contre 0,25% pour le Standard & Poor's 500 et un repli de 0,12% pour le Nasdaq Composite. CHANGES Le dollar s'affaiblit alors q'une vingtaine de déclarations de membres du conseil des gouverneurs de la Fed sont attendues sur la semaine. Le dollar recule de 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,31% à 1,0591 dollar. La livre sterling abandonne 0,13% à 1,22 dollar. PÉTROLE Le pétrole recule avant la visite de Joe Biden en Israël, qui pourrait aider à contenir le conflit à la bande de Gaza. Le Brent cède 0,42% à 89,27 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) déclinant de 0,74% à 86,02 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)