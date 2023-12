Les Bourses européennes terminent atones avant la Fed

Les Bourses européennes terminent atones avant la Fed













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dispersées mardi après un indicateur d'inflation aux Etats-Unis en léger rebond, et avant la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale mercredi. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,11% à 7.543,55 points après avoir touché un record historique en séance, tandis que le Dax allemand terminait pratiquement inchangé, après avoir touché un plus haut. Le Footsie britannique a terminé sans direction marquée. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,05%, contre 0,19% pour le FTSEurofirst 300 et 0,23% pour le Stoxx 600. L'inflation CPI pour novembre aux Etats-Unis a surpris légèrement à la hausse, progressant de 0,1% sur un mois contre un indicateur stable attendu par le consensus. L'inflation dans les services, en particulier, demeure importante. "Les prix des services ont été plus stables que prévu, augmentant de 0,5% sur un mois : les prix des logements ont augmenté de 0,4% sur un mois, tandis que (...) les loyers sont restés fermes à 0,5% sur un mois", détaille BofA qui estime que le processus de désinflation est voué à ralentir l'an prochain. L'indicateur succède à un chiffre du chômage pour novembre, publié vendredi, qui a également surpris à la hausse, et qui montre que les tensions sur les marchés du travail perdurent malgré les hausses de taux. Le flux de donnée simplifie la tâche de la Fed : la banque centrale ne devrait pas relever de nouveau ses taux au cours de sa prochaine réunion, qui se conclura mercredi à 19h00 GMT, mais les nouvelles données indiquent qu'une baisse des taux est encore lointaine et écartent le risque que la décision soit interprétée comme accommodante. Les marchés devraient donc se ranger aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, qui devrait tenir un discours restrictif mercredi soir. PÉTROLE Le brut recule après l'inflation américaine qui éloigne les baisses de taux de la Fed, et après l'attaque d'un pétrolier en mer Rouge. Le Brent décline de 3,64% à 73,26 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 3,74% à 68,65 dollars, et pourrait toucher un plus bas depuis juillet. VALEURS Renault a reculé de 1,01%, en queue du CAC 40, après avoir annoncé mardi un projet de cession d'une tranche de 5% de sa participation de 28,4% détenue dans son partenaire Nissan, une opération qui aura un impact jusqu'à 1,5 milliard d'euros sur son résultat net. Carl Zeiss a bondi de 6,53%, le groupe allemand de technologie médicale ayant publié un chiffre d'affaires annuel en hausse et des perspectives plus optimistes. Novo Nordisk a reculé de 1,23%, en queue du Stoxx 50, après qu'une étude publiée lundi a montré que les patients traités par le médicament amaigrissant d'Eli Lilly et qui repose sur une molécule similaire à celle des traitements vedettes de Novo Nordisk Wegovy et Ozempic, ont repris beaucoup de poids près d'un an après l'arrêt du traitement. Hargreaves Lansdown a perdu 6,67% après que l'organisme britannique de surveillance des marchés a exprimé des inquiétudes concernant les intérêts et les frais facturés par certaines plates-formes d'investissement. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,37% pour le Dow Jones, contre 0,12% pour le Standard & Poor's 500 et 0,23% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements longs reculent en Europe après la publication d'un indicateur des salaires en Grande-Bretagne ayant touché un plus bas en presque deux ans. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans cédait 1,7 pb à 4,2217%, contre 1 pb pour le taux à deux ans, à 4,7182%. Le rendement du dix ans allemand a reculé de 3,1 pb à 2,233%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 2,2 pb à 2,724%. CHANGES Le dollar est en repli dans un contexte d'attentisme avant la décision de la Fed. Le dollar perd 0,22% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,23% à 1,0786 dollar. La livre sterling se replie de 0,06% à 1,2545 dollar. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)