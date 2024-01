Les Bourses européennes prévues en hausse, les banques centrales en vue

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture lundi, les marchés se préparant à une semaine riche en publications et en évènements de politique monétaire. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en progression de 0,54% pour le CAC 40 parisien, contre 0,19% pour le FTSE à Londres, 0,74% pour le Dax à Francfort, et 0,78% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés devraient se positionner lundi pour de nombreux évènements plus tard dans la semaine, aucune publication d'indicateur ou déclarations de politique monétaire n'étant attendue ce jour. Seule la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s'exprimera à 10h00 GMT sur l'économie mondiale, à l'occasion d'une table ronde à Davos. Mardi, la Banque du Japon annoncera sa prochaine décision de politique monétaire, et devrait maintenir ses taux et sa politique de contrôle de la courbe dans leur état actuel, selon les anticipations de marché. Mercredi seront publiés les indicateurs PMI pour la zone euro, qui pourraient montrer que la contraction de l'activité se poursuit en janvier dans le bloc monétaire. La décision de la BCE sur ses taux est attendue jeudi: si la banque centrale devrait maintenir sa politique monétaire à son niveau actuel, les investisseurs seront attentifs aux déclarations de Christine Lagarde, qui pourraient permettre de clarifier la date de la première baisse de taux. Vendredi sera enfin publiée l'inflation PCE aux Etats-Unis pour décembre, l'indicateur suivi par la Réserve fédérale pour jauger de l'efficacité de sa politique monétaire, alors que le dernier chiffre de l'inflation CPI avait surpris à la hausse. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, alors que le secteur de la technologie a profité de l'optimisme sur l'intelligence artificielle. L'indice Dow Jones a gagné 1,05%, ou 395,19 points, à 37.863,8 points. Le S&P-500, plus large, a pris 58,87 points, 1,23%, à 4.839,81 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 255,32 points (1,70%) à 15.310,97 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, la clôture record de l'indice américain S&P 500 vendredi ayant stimulé le moral des investisseurs, malgré des signes persistants de surchauffe sur le marché asiatique. L'indice Nikkei a gagné 1,62% à 36.546,95 points et le Topix, plus large, a pris 1,39% à 2.544,89 points. L'investisseur SoftBank a gagné 2,41%, tandis que le fabricant d'équipements de test de puces Advantest qui compte Nvidia parmi ses clients, a grimpé de 3,52%. Les marchés chinois ont clôturé en repli, les investisseurs étrangers continuant de sortir des actions chinoises dans un contexte économique de plus en plus dégradé. Le SSE Composite de Shanghai a cédé 2,68%, le CSI 300 1,56%. L'indice hongkongais Hang Seng recule de 2,72%. TAUX Les rendements américains reculent après avoir progressé de 16 points de base la semaine dernière et après des commentaires encourageants de la membre du conseil des gouverneurs de la Fed, Mary Daly, vendredi. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 2,5 pb à 4,1206%, tandis que le taux à deux ans est stable à 4,406%. Le rendement du dix ans allemand fait du surplace à 2,302%, tandis que celui du taux à deux ans cède 1,9 pb à 2,71%. CHANGES Les marchés de change sont calmes en amont d'une semaine chargée. Le dollar décline de 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,06% à 1,0903 dollar, et la livre sterling 0,07% à 1,2709 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,08% à 148,02 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien recule de 0,18% à 0,6585 dollar. PÉTROLE Le pétrole s'érode en dépit des tensions géopolitiques, les marchés s'inquiétant des perspectives économiques mondiales. Le Brent décline de 0,53% à 78,14 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,38% à 73,13 dollars. PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS ATTENDUS LE 22 JANVIER (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)