Les Bourses européennes optimistes malgré l'activité en ralentissement

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante lundi, tandis que les Bourses européennes progressent, soutenues par les annonces de soutien du gouvernement chinois à son économie, alors même que des indicateurs économiques signalent que l'économie européenne ralentit. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones perdant 0,07%, tandis que le Standard & Poor's 500 stagne et que le Nasdaq gagne 0,27%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,21% à 7.442,61 points vers 10h40 GMT, tandis que le FTSE à Londres gagne 0,07%. Le Dax à Francfort avance de 0,09%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,27%, contre 0,23% pour l'EuroStoxx 50 et 0,25% pour le Stoxx 600. Le Politburo, qui rassemble les plus importants responsables politiques chinois, s'est réuni lundi et a promis de nouvelles mesures de soutien à une économie qui peine à redémarrer après la pandémie. "Les résultats de la réunion du Politburo ont été accueillis par un élan d'optimisme des acteurs de marché, mais il faudra suivre la situation de près pour savoir si les nouvelles mesures de relance suffiront à soutenir une reprise de l'économie chinoise au cours du second semestre", préviennent les stratégistes de MUFG. L'optimisme domine en Europe, malgré des données économiques moins bonnes que prévues. En Allemagne, l'indice IFO du climat des affaires s'est dégradé en juillet pour le troisième mois consécutif, tandis que l'enquête sur les prêts de la Banque centrale européenne (BCE) a montré que la demande de nouveaux prêts des entreprises avait atteint un niveau historiquement bas. Ces mauvaises données ne devraient pourtant pas influer sur la décision de la BCE attendue jeudi, les marchés continuant de juger certaine une hausse de taux. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Les résultats trimestriels de General Motors, Verizon et 3M sont attendus mardi. Spotify Technology chute dans les échanges avant-Bourse, après avoir annoncé une hausse de ses tarifs avant la publication de ses résultats trimestriels, mardi. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE A Paris, Dassault Systèmes est en queue du CAC 40, en chute de 3,03%, le groupe ayant annoncé que son objectif annuel serait difficile à atteindre. Elior baisse de 7,33%, la plus mauvaise performance du SBF120, après avoir annoncé abaisser son objectif de marge d'EBITDA pour 2023. A l'inverse, Logitec progresse de 5,86% après avoir relevé ses prévisions pour le premier semestre et dépassé les attentes des analystes pour ses résultats au premier trimestre. Orpea a annoncé dans un communiqué que le tribunal de commerce de Nanterre avait validé lundi son plan de sauvegarde accélérée, ce qui a soutenu le groupe qui se hisse en tête du SBF 120, progressant de 5,77%. Rémy Cointreau a confirmé mardi s'attendre à un rebond de sa croissance au deuxième semestre, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires pour les six premiers mois de l'année en forte baisse, comme attendu, ce qui fait progresser l'action de 4,09%. Les annonces chinoises soutiennent le secteur des matières premières, qui affiche la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, en hausse de 3,52%. TAUX Les taux remontent des deux côtés de l'Atlantique avant les réunions de politiques monétaires de la Fed et de la BCE, les rendements européens progressant plus modérément après des données d'activité décevantes. Le rendement du dix ans allemand progresse de 2,5 pb à 2,415%, celui du taux à deux ans gagnant 2,1 pb à 3,204%. Le rendement du Treasury à dix ans se relève de 3,9 pb à 3,8963%, contre 3,5 pb à 4,8744% pour le deux ans. CHANGES Le dollar se raffermit avant la prochaine réunion de la Fed mercredi, tandis que l'euro s'affaiblit après des indicateurs économiques décevants. Le dollar avance de 0,11% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,16% à 1,1044 dollar. La livre sterling progresse de 0,07% à 1,2841 dollar. PETROLE Le pétrole hésite malgré les annonces de soutien à l'économie chinoise, les données européennes pesant sur le sentiment. Le Brent se maintient à 82,71 dollars le baril, proche de son plus haut niveau depuis avril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) stagnant à 78,71 dollars. (Reportage Corentin Chappron)