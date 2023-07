Les Bourses européennes mitigées avant la Fed

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La séance de mardi a été mitigée pour les Bourses européennes, hésitantes après des indicateurs confirmant le ralentissement de l'activité européenne, tandis que les investisseurs se positionnent avec prudence en amont des réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne (BCE). À Paris, le CAC 40 a perdu 0,16% à 7.415,45 points, le Dax allemand progressant de 0,13% contre 0,17% pour le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,19%, le FTSEurofirst 300 de 0,44% et le Stoxx 600 de 0,48%. Les statistiques publiées mardi ont confirmé le ralentissement de l'économie européenne, déjà indiqué par les chiffres PMI publiés lundi. Le climat des affaires en Allemagne s'est dégradé en juillet pour le troisième mois consécutif, selon l'enquête mensuelle Ifo, ce qui donne à penser que le redressement de la première économie d'Europe pourrait mettre plus de temps que prévu. Surtout, la demande de crédit par les entreprises auprès des banques dans la zone euro est tombée à son plus bas niveau jamais enregistré au deuxième trimestre et une nouvelle baisse est probable au cours de l'été, a déclaré mardi la BCE. "La forte baisse de la demande de prêts, associée à un resserrement modéré des conditions de crédit, est compatible avec la "transmission forte et ordonnée" (des taux) évoquée par la BCE", constate Jim Reid, stratégiste chez Deutsche Bank, dans une note. "Cela signifie donc que la transmission monétaire fonctionne, davantage en raison de l'impact des taux plus élevés sur la demande de prêts que par le biais du resserrement souvent désordonné des normes de crédit." Les investisseurs demeurent donc prudents en amont des réunions de la Fed et de la BCE, alors que la trajectoire future des taux est incertaine. VALEURS A Paris, Dassault Systèmes a terminé en queue du CAC 40, en retrait de 4,96%, le groupe ayant annoncé que son objectif annuel serait difficile à atteindre. Airbus a chuté (2,45%) après avoir annoncé des inspections sur des moteurs produits par RTX et installés entre le quatrième trimestre 2015 et le premier trimestre 2021. Rémy Cointreau a confirmé mardi s'attendre à un rebond de sa croissance au deuxième semestre, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires pour les six premiers mois de l'année en forte baisse comme attendu, faisant progresser l'action de 4,16%. Logitech International a relevé mardi ses perspectives de chiffre d'affaire et de bénéfices pour le premier semestre 2024, entraînant une forte hausse de son action qui a gagné 12,34% et s'est hissée en tête du Stoxx 600. Les annonces de mesures de relance de l'économie chinoise ont soutenu le secteur des matières premières, qui a affiché la meilleure performance des secteurs du Stoxx 600, en hausse de 4,24%. A WALL STREET Les marchés américains sont en hausse modérée, soutenus par de bons résultats d'entreprises mais prudents avant la publication des résultats d'Alphabet et Microsoft, après la clôture mardi. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse, le Dow Jones gagnant 0,18%, tandis que le Standard & Poor's 500 progressait de 0,27% et le Nasdaq Composite de 0,70%. TAUX Les taux américains remontent en amont de la réunion de la Fed, les taux européens demeurant stables malgré les données d'activité décevantes. Le rendement du dix ans allemand gagne 1,9 pb à 2,408%, tandis que celui du taux à deux ans progresse de 3,5 à 3,217%. Le rendement du Treasury à dix ans grimpe de 4,5 pb à 3,9023%, tandis que le taux à deux ans s'élève de 4,8 pb à 4,8869%. CHANGES Les mauvaises données d'activité ont pesé sur l'euro, qui recule face au billet vert de 0,13% à 1,1048 dollar, tandis que le dollar stagne face à un panier de devises de référence en amont de la réunion de la Fed. La livre sterling prend 0,31% à 1,2872% dollar. PÉTROLE Les marchés pétroliers progressent modérément après que le Politburo ait annoncé mardi de nouvelles mesures de soutien à l'économie chinoise. Le Brent avance de 1,0% à 83,57 dollars le baril, retrouvant son plus haut niveau depuis avril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 1,28% à 79,75 dollars. (Reportage Corentin Chappron)