Les Bourses européennes mitigées après les PMI et l'élection espagnole

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse lundi, tandis que les Bourses européennes hésitent, déçues par les chiffres d'activités moins bons que prévu et par une élection espagnole ne donnant pas de vainqueur clair, au début d'une semaine chargée pour les marchés. Les futures sur indices new-yorkais laissent entrevoir une ouverture positive de Wall Street, le Dow Jones gagnant 0,16%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,21% et le Nasdaq de 0,27%. À Paris, le CAC 40 recule de 0,20% à 7.417,77 vers 10h40 GMT, tandis que le FTSE à Londres stagne. Le Dax à Frankfort progresse de 0,18%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fait du surplace, comme le Stoxx 600, mais l'EuroStoxx 50 perd 0,23%. Les indicateurs d'activité pour la zone euro, la France et l'Allemagne ont été publiés dans la matinée, et montrent que si l'activité ralentit, les pressions sur les salaires dans les services se poursuivent. "L'indice PMI suggère une contraction de l'activité économique au début du troisième trimestre, une évolution qui va dans le sens des derniers indicateurs et signale un risque accru de récession", explique ING. "L'enquête continue de suggérer une modération des pressions sur les prix, mais l'impact des salaires sur les services restera une préoccupation pour les faucons de la BCE", ajoutent les économistes. Ajoutant à l'incertitude, aucun parti n'est sorti vainqueur des élections législatives anticipées organisées dimanche en Espagne alors que les conservateurs étaient donnés favoris, ce qui a pesé sur les titres espagnols. Les investisseurs font par ailleurs montre de prudence avant une semaine chargée : trois des principales banques centrales doivent se réunir à partir de mercredi, tandis que la saison des résultats bat son plein, Alphabet, Meta, Intel, Microsoft, GE, AT&T, Boeing, Exxon Mobil, McDonald's, Coca Cola, Ford et General Motors, entre autres, devant publier leurs chiffres du second trimestre. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Chevron a fait état d'un bénéfice ajusté de 3,08 dollars par action, contre un consensus à 2,97 dollars par action, dans des chiffres préliminaires annoncés dimanche. Les résultats complets seront publiés vendredi. Warner Bros et Mattel gagnent respectivement 1,2% et 2% en pré-marché, "Barbie" ayant battu le record de spectateurs à l'ouverture aux Etats-Unis en 2023. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Plastic Omnium a fait état lundi d'un bond de 35% de son chiffre d'affaires au premier semestre, et a également confirmé ses objectifs annuels, ce qui hisse le titre en tête du SBF 120, en hausse de 5,11%. Le groupe pharmaceutique Bavarian Nordic dégringole de 22,12%, en queue du STOXX 600, après avoir interrompu son programme de développement d'un vaccin contre le virus respiratoire syncytial. Le gestionnaire de fortune suisse Julius Baer a annoncé lundi une augmentation de 4% de ses actifs sous gestion à 441 milliards de francs suisses (459,8 milliards d'euros), faisant grimper l'action de 6,85%. OCADO est en hausse de 10,28%, l'épicerie en ligne ayant soldé tous les litiges liés aux brevets avec la société norvégienne de robotique AutoStore. TAUX Les rendements européens chutent après les PMI, les marchés estimant que les mauvaises données d'activité publiées lundi matin vont limiter la marge de manœuvre de la Banque centrale européenne pour relever ses taux. Le rendement du dix ans allemand chute de 5,2 pb à 2,376%, comme celui du taux à deux ans, plus sensible aux anticipations de politique monétaire, qui perd 5,8 pb à 3,178%. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 3,2 pb à 3,8075%, contre 1,7 pb à 4,831% pour le deux ans. CHANGES Le dollar se raffermit avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, mercredi: les marchés estimant probable à 96% une nouvelle hausse de taux cette semaine. Le dollar avance de 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro chute de 0,33% à 1,1086 dollar, sous la pression de mauvaises données d'activité. La livre sterling recule de 0,18% à 1,2832 dollar. PETROLE Le pétrole progresse, soutenu par des indications que l'offre de brut devrait rester contrainte et par la réunion du Politburo chinois, cette semaine, qui pourrait mener à davantage de mesures de soutien à l'économie. Le Brent gagne 0,70% à 81,64 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 0,73% à 77,63 dollars. (Reportage Corentin Chappron)