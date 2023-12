Les Bourses européennes, les souverains terminent en hausse après Powell

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, soulagées sur les perspectives d'activité et d'inflation en zone euro et aux Etats-Unis. À Paris, le CAC 40 a pris 0,48% à 7 346,15 points, tandis que le Dax allemand s'octroyait 1,12% et le Footsie britannique 1,01%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,79%, contre 0,98% pour le FTSEurofirst 300 et 0,99% pour le Stoxx 600. Sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,73% et le Stoxx 600 1,35%. Les indicateurs d'activité PMI définitifs publiés vendredi ont surpris en zone euro, l'activité s'étant contractée moins que prévu initialement en novembre. L'indicateur ISM manufacturier américain s'est en revanche affiché plus faible que prévu, enregistrant son douzième mois consécutif en territoire de contraction. Les marchés demeurent par ailleurs satisfaits des dernières données d'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, le processus de désinflation se poursuivant des deux côtés de l'Atlantique. Par ailleurs, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a réitéré vendredi que l'inflation était encore trop élevée, et qu'il était prématuré de dire que la politique monétaire était suffisamment restrictive. Le responsable a toutefois reconnu que les risques étaient désormais plus équilibrés, et que les signes d'un atterrissage en douceur se multipliaient, soulageant les investisseurs. Les marchés pourraient désormais commencer à se concentrer sur les données d'activité, qui pointent vers un affaiblissement généralisé des économies. "Pour que les valorisations des actions se maintiennent (…), il est nécessaire que la demande mondiale devienne un élément clé. Le problème est qu'après la surprise du troisième trimestre, la plupart des 'soft data' affichent un déclin cohérent", explique Florian Ielpo, responsable de la recherche chez Lombard Odier AM. "Nous avons besoin de voir plus qu'un pivot pour (que le S&P 500 dépasse) les 4.600 points: nous avons besoin que la croissance continue à nous surprendre - en est-elle capable ?" TAUX Les rendements déclinent, alors que le ralentissement de la dynamique des prix se confirme et que l'activité américaine poursuit sa décélération. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 8,4 pb à 4,2664%, contre une chute de 11,5 pb pour le taux à deux ans, à 4,6005%. Le rendement du dix ans allemand a reculé de 8,2 pb à 2,367%, tandis que celui du taux à deux ans a dégringolé de 14,9 pb à 2,667%. VALEURS Worldline s'est envolé de 5,87%, en tête du CAC 40, Bloomberg ayant rapporté que Crédit Agricole réfléchit à prendre une participation dans le groupe de paiements. LVMH a terminé en repli de 0,50%, en queue du CAC 40, après que Morgan Stanley a abaissé sa recommandation de "surpondérer" à "pondération en ligne". Société Générale a reculé de 0,76% après l'abaissement par Goldman Sachs de sa recommandation à "vendre" et l'annonce d'une hausse des exigences de ses fonds propres par la Banque centrale européenne (BCE). Casino a cédé 8,31% après la confirmation jeudi par le distributeur de la réception de plusieurs offres pour ses hypermarchés et supermarchés en France. Viaplay a plongé de 74,41%, le groupe suédois de streaming ayant annoncé son intention de lever de nouveaux capitaux et de restructurer sa dette dans le cadre d'un plan de sauvetage. Anglo American a bondi de 7,89%, parmi les meilleures performances du Stoxx 600, après qu’UBS a relevé sa recommandation de "neutre" à "achat". A WALL STREET Wall Street est mitigée, les investisseurs digérant les déclarations de Jerome Powell. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,52% pour le Dow Jones, contre 0,44% pour le Standard & Poor's 500 et un Nasdaq Composite stable. CHANGES Le dollar décline après les commentaires de Jerome Powell, qui suggèrent un assouplissement de la politique monétaire américaine. Le billet vert perd 0,22% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,04% à 1,0882 dollar. La livre sterling avance de 0,51% à 1,2687 dollar. PÉTROLE Le brut avance prudemment, la dernière réunion de l'OPEP+ n'ayant pas abouti à une décision commune sur la production du groupe. Le Brent se hisse de 0,37% à 81,16 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,49% à 76,33 dollars. A SUIVRE LUNDI : (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)