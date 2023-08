Les Bourses européennes hésitent dans un contexte attentiste

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé hésitantes lundi, avant des chiffres cruciaux sur l'inflation chinoise et américaine attendus cette semaine. À Paris, le CAC 40 a terminé stable à 7.319,76 points, comme le Dax allemand, tandis que le Footsie britannique abandonnait 0,13%. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une progression de 0,11%, le FTSEurofirst 300 de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,09%. L'inflation américaine est attendue jeudi, le consensus donnant un indicateur sous-jacent à 4,7% en juillet, contre 4,8% en juin, et le rapport sera scruté de près pour les indications qu'il pourrait donner sur la trajectoire future des taux de la Réserve fédérale. "L'inflation devrait continuer à montrer des tendances plus modérées, ce qui pourrait être plus convaincant (que le rapport sur l'emploi) et pousser la Fed à être patiente et à observer l'évolution de l'économie lors d'une autre réunion", expliquent les stratégistes de PIMCO. Les données sur l'inflation chinoise, qui seront publiées mercredi, sont attendues pour la raison opposée: les marchés craignent que l'économie chinoise ne soit en déflation, ce qui pourrait inciter la Banque centrale chinoise à intervenir pour relancer l'activité. Les marchés digèrent par ailleurs les nombreux résultats trimestriels des entreprises européennes et américaines, dont la publication se poursuit cette semaine. VALEURS Le secteur des ressources de base a terminé en queue des secteurs du Stoxx 600, en repli de 1,05%, entraîné par la baisse d'Aurubis, qui a chuté de 9,47% après avoir annoncé s'attendre à une baisse de l'activité en Europe cette année. Siemens Energy a baissé de 6,14%, après avoir annoncé que les problèmes liés à ses turbines éoliennes allaient lui coûter 2,2 milliards d'euros, ce qui devrait conduire à une perte nette de 4,5 milliards d'euros pour 2023. OHB a terminé en hausse de 31,52% à 42,35 euros, le groupe ayant annoncé une offre d'achat émanant du fonds d'investissement KKR pour racheter la totalité des actions en circulation pour 44 euros par action. A WALL STREET Les marchés américains sont mitigés dans un contexte de prudence. A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones se hissait de 0,99%, tandis que le Standard & Poor's 500 avançait de 0,58% et que le Nasdaq Composite se repliait de 0,15%. TAUX Les rendements longs remontent légèrement, alors que les swaps d'inflation 5 ans dans 5 ans atteignent un niveau record sur dix ans, à 2,6653%. Le rendement du Treasury à dix ans grignotait 2,4 pb à 4,0864%, tandis que le taux à deux ans reculait de 2,5 pb à 4,7661%. Le rendement du dix ans allemand a gagné 2,3 pb à 2,562%, tandis que celui du taux à deux ans cédait 3,8 pb à 3,14%. CHANGES Les marchés de change sont attentistes avant la publication de l'inflation américaine, le dollar grignotant 0,07% face à un panier de devises de référence. Les chiffres de la production industrielle en Allemagne ont montré un recul beaucoup plus prononcé que prévu en juin, de 1,5% contre -0,5% attendu, ce qui a pesé sur l'euro, en baisse de 0,15% à 1,0996 dollar. La livre sterling avance de 0,14% à 1,2766 dollar. PÉTROLE Le brut consolide ses prix après avoir atteint son niveau le plus haut en presque quatre mois vendredi, alors que l'Arabie saoudite et la Russie ont plaidé pour une prolongation en septembre des baisses de production déjà annoncées pour août. Le Brent recule de 1,04% à 85,34 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cédant 1,12% à 81,89 dollars. (Reportage Corentin Chappron)