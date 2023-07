Les Bourses européennes hésitent avant les banques centrales

Les Bourses européennes hésitent avant les banques centrales













PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse vendredi, tandis que les Bourses européennes hésitent, déçues par de mauvais résultats d'entreprises aux Etats-Unis et demeurant prudentes avant plusieurs réunions de banques centrales prévues la semaine prochaine. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en hausse, le Dow Jones gagnant 0,12%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,26% et le Nasdaq de 0,47%. À Paris, le CAC 40 avance de 0,30% à 7.406,82 points vers 10h50 GMT, tandis que le FTSE à Londres gagne 0,10%. Le Dax à Francfort recule de 0,38%, sous la pression de SAP qui chute après ses mauvais résultats. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 fait du surplace, comme l'EuroStoxx 50 et le Stoxx 600. Les résultats de Tesla et Netflix, publiés plus tôt dans la semaine, ont déçu les investisseurs, d'autant que les titres technologiques américains ont expliqué une bonne part de la performance des actions américaines en 2023. Par ailleurs, les marchés demeurent prudents en amont de la réunion de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine prochaine. La trajectoire des taux européens apparaît plus claire que celle de la Fed, et les investisseurs seront à l'affût de tout indice d'une posture plus restrictive de la banque centrale américaine, alors que les données d'activité peignent une image incertaine de la force de l'économie des Etats-Unis. En particulier, les marchés du travail demeurent résistants, ce qui pourrait convaincre la Fed de monter une nouvelle fois ses taux en septembre, malgré une inflation sous-jacente en décélération. "La dynamique d'inflation est plus encourageante et le sentiment général est que les banques centrales sont proches de leur pic de taux (…) tandis que les économies pourraient atterrir en douceur", résument les stratégistes taux d'ING. "Le revers de la médaille est que cette résilience porte des risques inflationnistes potentiels, et c'est pourquoi les banques centrales se montreront plus prudentes et ne prendront aucun risque". LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET Les résultats trimestriels d'American Express sont attendus avant l'ouverture, comme ceux de l'entreprise de services pétroliers SLB. Les investisseurs attendent le rebalancement du Nasdaq, qui aura lieu à la clôture vendredi, et est destiné à réduire le poids des capitalisations les plus importantes dans l'indice. Une poignée de très grandes capitalisations ont suffit à elles seules à soutenir les indices américains en 2023. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE A Paris, Thales est en queue du CAC 40, en chute de 4,21%, les analystes estimant que la révision des prévisions sur les taux de change pèse plus que le relèvement des perspectives de croissance organique du chiffre d'affaires annuel. Ubisoft affiche l'une des plus fortes hausses du SBF 120, en progression de 4,49%, après des réservations nettes ("net bookings") supérieures aux attentes au premier trimestre. A l'inverse, Dassault Aviation (-6,93%) est la lanterne rouge du SBF120, sanctionné après la baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre. Le secteur de la "tech", en repli de 0,59%, accuse à ce stade la plus forte baisse hebdomadaire sur le Stoxx 600, les investisseurs ayant sanctionné SAP, qui a revu à la baisse jeudi ses perspectives annuelles concernant ses ventes dans l'informatique dématérialisée ("cloud"), et qui abandonne 3,97%. L'avancée des prix du pétrole a toutefois profité au secteur de l'énergie, qui se hisse de 0,72% en tête des secteurs du Stoxx.Wartsila et Schindler sont respectivement en première (9,54%) et deuxième (7,14%) position du Stoxx 600, après la publication de résultats trimestriels meilleurs qu'attendus. TAUX Les taux sont stables des deux côtés de l'Atlantique, les marchés demeurant attentistes avant les réunions de politiques monétaires de la Fed et de la BCE, la semaine prochaine. Le rendement du dix ans allemand fait du surplace à 2,453%, comme celui du taux à deux ans, à 3,259%. Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 3,8487%. CHANGES Le dollar se raffermit avant la prochaine réunion de la Fed: les marchés estimant probable à 96% une nouvelle hausse de taux la semaine prochaine. Le dollar avance de 0,17% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro demeure stable à 1,1124 dollar, la BCE devant aussi relever ses taux la semaine prochaine. La livre sterling s'érode de 0,15% à 1,2846 dollar. PETROLE Le pétrole progresse, les dernières données publiées par l'Inde et la Chine montrant que les deux pays ont importé des volumes importants de pétrole russe au premier semestre, indicateur d'une demande qui se maintient. Le Brent gagne 1,19% à 80,59 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,26% à 76,6 dollars. (Reportage Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)