Les Bourses européennes clôturent en hausse, Wall Street encore dans le vert à la mi-séance

(Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi et Wall Street évoluait dans le vert à mi-séance, prolongeant les gains de la semaine dernière, dans l'attente de la prochaine décision de la Banque centrale européenne (BCE) et de la publication d'indicateurs clefs en fin de semaine. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,59% à 7.415,29 points. Le Footsie britannique progresse de 0,39% et le Dax allemand 0,74%. L'indice EuroStoxx 50 prend 0,72%, le FTSEurofirst 300 0,76% et le Stoxx 600 0,78%. À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street affiche une hausse de 0,4% pour le Dow Jones, 0,33% pour le Standard & Poor's-500 et 0,33% pour le Nasdaq. En l'absence d'indicateurs lundi, les actions européennes ont poursuivi leur hausse, profitant de la dynamique américaine qui a amené le S&P 500 à un record historique en clôture vendredi, à la faveur de la progression des valeurs de la tech. Les marchés se positionnent avant de nombreux événements attendus dans la semaine, dont la prochaine décision de politique monétaire de la Banque du Japon mardi, les indicateurs PMI pour la zone euro mercredi, la décision de la BCE sur ses taux jeudi et, enfin, l'inflation PCE aux Etats-Unis pour décembre vendredi. Ces données devraient donner de nouvelles indications sur la trajectoire des taux début 2024, le scénario optimiste d'une première baisse au printemps ayant animé les marchés à la fin de l'année dernière. À Wall Street, le S&P 500 a atteint un nouveau record, dépassant les 4.842,07 points enregistrés vendredi et prolongeant la tendance haussière du marché, porté par les hausses des grandes capitalisations, Alphabet, Meta Platforms et Apple contribuant chacune à hauteur de 1%. Aux valeurs, la FDJ clôture en hausse de 6,2%, parmi les meilleures performances du SBF 120, après avoir lancé lundi une OPA sur le groupe de jeux en ligne Kindred Group, dont le titre s'envole de 16%. CHANGES Le dollar est stable (-0,03%) face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd -0,08% à 1,0888 dollar. "Le dollar est un peu en attente jusqu'à ce que les banques centrales commencent demain", a déclaré Helen Given, cambiste chez Monex USA, ajoutant que "le dollar/yen est en légère baisse en raison du positionnement de la BOJ (Banque du Japon) et d'un léger attrait pour les valeurs refuges". TAUX Les rendements obligataires en zone euro reculent lundi, l'écart entre les coûts d'emprunt à 10 ans de l'Italie et de l'Allemagne ayant atteint son plus bas niveau depuis sept mois. Le Bund allemand à dix ans a perdu 4,9 points de base (pb) à 2,256%, tandis que celui du deux ans a perdu 3,9 pb à 2,69%. Les marchés obligataires américains reculent également, le Treasury à dix ans perdant 5,4 pb à 4,0918%, et celui à deux ans 3,4 pb à 4,374%. PÉTROLE Les prix du pétrole augmentent, les investisseurs mesurant l'impact sur l'approvisionnement des conflits au Proche-Orient et en Ukraine au regard du ralentissement de la demande mondiale de pétrole. Le Brent prend 1,73% à 79,92 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 2,33% à 75,12 dollars. (Rédigé par Augustin Turpin, édité par Sophie Louet)