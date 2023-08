Les Bourses européennes clôturent en hausse malgré les inquiétudes

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont rebondi en début de semaine et clôturent en hausse mardi, après avoir décliné la semaine précédente sous la pression d'une économie américaine plus résistante que prévue et du ralentissement de l'économie chinoise. À Paris, le CAC 40 a gagné 0,59% à 7.240,88 points, tandis que le Dax allemand progressait de 0,66% contre 0,18% pour le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,84%, tandis que le FTSEurofirst 300 se hissait de 0,72% et le Stoxx 600 de 0,68%. Malgré les hausses de taux, l'activité américaine ne montre pas de signes d'affaiblissement, alors qu'un ralentissement de l'économie sera probablement nécessaire pour casser le dynamisme des marchés du travail et ramener l'inflation à sa cible de 2%.Le diagnostic que portera le président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur l'économie américaine, qui s'exprimera vendredi dans le cadre de la réunion de Jackson Hole, est donc très attendu par les marchés, qui y chercheront des indications sur la trajectoire future des taux. Autre rendez vous important pour les actifs américains, la publication des résultats de Nvidia, attendus mercredi. Les derniers résultats trimestriels du groupe avaient été bien meilleurs que le consensus et avaient déclenché un rallye sur les actions américaines, et une déception ce trimestre pourrait bien faire trébucher les actifs risqués. La situation de l'économie chinoise, confrontée à une aggravation de sa crise immobilière, contribue par ailleurs à peser sur le moral des investisseurs. TAUX Le mouvement de vente sur les marchés obligataires a ralenti mardi après que les rendements longs américains ont atteint un record sur 16 ans, les investisseurs craignant que la Réserve fédérale ne maintienne ses taux directeurs à un niveau élevé pendant plus longtemps qu'anticipé. Le rendement du Treasury à dix ans stagne à 4,334%, tandis que le taux à deux ans grignote 4,3 pb à 5,0352%. Le rendement du dix ans allemand recule de 5 pb à 2,657%, tandis que celui du taux à deux ans cède 1,4 pb à 3,097%. VALEURS Le secteur de la 'tech' a affiché la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, en hausse de 1,98%, les titres liés au semi-conducteurs ayant progressé avant la publication mercredi des résultats très attendus de Nvidia. A Amsterdam, ASML et ASMI ont avancé respectivement de 3,27% et 2,76%, contre 0,72% pour BESI. En France, STMicroelectronics s'est octroyé 2,47%, tandis qu'en Allemagne, Infineon augmentait de 2,71%. Ubisoft Entertainment a terminé en tête du Stoxx 600, en hausse de 8,51%, après qu'Activision a annoncé qu'il cèderait au groupe français les droits de diffusion en continu de ses jeux. A WALL STREET Les marchés américains hésitent alors que l'appétit au risque se dégrade en amont des résultats de Nvidia et de la réunion de Jackson Hole. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un repli de 0,36% pour le Dow Jones, contre 0,16% pour le Standard & Poor's 500, tandis que le Nasdaq Composite s'octroyait 0,29%. CHANGES Le dollar progresse, soutenu par le positionnement des investisseurs en amont de Jackson Hole et par les inquiétudes sur la croissance chinoise, qui profitent aux actifs refuge. Le dollar avance de 0,25% face à un panier de devises de référence, et l'euro recule de 0,42% à 1,0845 dollar. La livre sterling abandonne 0,16% à 1,2733 dollar. PÉTROLE Le brut recule modestement, les marchés demeurant inquiets des perspectives de l'économie chinoise.Le Brent baisse de 0,4% à 84,12 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,24% à 80,53 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)