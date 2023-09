Les Bourses européennes clôturent en baisse, sous la pression de la Fed

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, après la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui a réaffirmé son biais restrictif. À Paris, le CAC 40 a abandonné 1,59% à 7.213,9 points, tandis que le Dax allemand cédait 1,33%. Le Footsie britannique a reculé de 0,69%, chutant moins que ses pairs européennes après que la Banque d'Angleterre (BOE) a fait une pause dans ses hausses de taux. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 1,48%, contre 1,26% pour le FTSEurofirst 300 et 1,3% pour le Stoxx 600. La Fed a annoncé mercredi maintenir l'objectif des taux des "fed funds" à 5,25%-5,50%, tout en prévenant qu'elle pourrait le relever de nouveau si l'inflation se révélait plus persistante que prévu. Les prévisions économiques de la banque centrale ont appuyé l'avertissement de la Fed, les membres du conseil des gouverneurs s'attendant à une nouvelle hausse de taux d'ici la fin de l'année, tandis que les taux ne diminueraient que de 50 points de base en 2024 -contre une baisse de 100 pb prévue dans les projections de juin. De fait, l'inflation ne retournerait pas à sa cible avant 2026, ce qui justifie de maintenir une politique monétaire plus restrictive pendant plus longtemps. "Nous pensons toujours que les banquiers centraux gèrent actuellement les attentes du marché dans l'optique d'un scénario de taux plus élevé à plus long terme, ce qui permet de réduire l'inflation sans accroître la pression sur l'économie par le biais de taux d'intérêt plus élevés", constatent les économistes de DWS. Par ailleurs, la BOE a annoncé jeudi maintenir son taux directeur à 5,25%, à rebours des anticipations de marché, tout en remarquant que l'inflation poursuivait sa décrue. VALEURS Hermès a chuté de 5,85% en Bourse jeudi, en queue du CAC 40, après un changement de recommandation d'Oddo BHF qui met en avant la dégradation des perspectives du secteur du luxe. Ocado a dégringolé de 19,87%, sa pire performance en dix mois, en queue du Stoxx 600, après qu'Exane a abaissé sa recommandation de "neutre" à "sousperformer", évoquant une croissance des activités de vente au détail atone. Le secteur de la vente au détail a affiché la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, en hausse de 0,16%, soutenu par les groupes britanniques qui ont progressé après la décision de la BOE. JD Sports Fashion, Next Plc, Marks and Spencer, ont gagné entre 2,16% et 9%. A WALL STREET Wall Street recule à l'heure de la clôture en Europe, sous la pression des projections de la Fed et du discours restrictif de la Fed. A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient une baisse de 0,47% pour le Dow Jones, contre 1,01% pour le Standard & Poor's 500 et 1,18% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les taux longs américains se réajustent brusquement suite aux annonces de la Fed, les investisseurs intégrant que les taux directeurs pourraient rester plus élevés pendant plus longtemps. Le rendement du Treasury à dix ans bondit de 13,7 pb à 4,484%, et touche un plus haut sur 16 ans au cours de la séance, tandis que le taux à deux ans gagne 1,3 pb à 5,1331%. Le rendement du dix ans allemand progresse de 4,2 pb à 2,745%, tandis que celui du taux à deux ans est stable à 3,264%. CHANGES Le dollar progresse, soutenu par des anticipations de taux plus élevées, tandis que la livre sterling décroît, sous la pression de la posture plus accommodante de la BOE. Le dollar avance de 0,19% face à un panier de devises de référence, touchant un plus haut sur six mois au cours de la séance, tandis que l'euro demeure stable à 1,0663 dollar. La livre sterling recule de 0,38% à 1,2297 dollar, et touche un plus bas sur six mois au cours de la séance. PÉTROLE Le brut progresse modérément, soutenu par la décision russe de suspendre les exportations de carburants, dont le gasoil et le diesel, afin de stabiliser les prix sur son marché domestique. Le Brent grignote 0,27% à 93,78 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 0,52% à 90,13 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)