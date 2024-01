Les Bourses européennes clôturent en baisse, la trajectoire des taux inquiète

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé mitigées vendredi, les marchés continuant de réévaluer la trajectoire des taux des banques centrales des pays développés, alors que plusieurs réunions de politique monétaire se tiendront les prochaines semaines. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,4% à 7 371,64 points, tandis que le Dax allemand a terminé stable, comme le Footsie britannique. L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,12%, contre 0,23% pour le FTSEurofirst 300 et 0,26% pour le Stoxx 600. Sur la semaine, le CAC40 perd 1,25% et le Stoxx 600 1,58%. Les investisseurs continuent de revoir à la baisse leurs perspectives de baisse de taux pour 2024. Les marchés monétaires parient désormais que la Banque centrale européenne assouplira sa politique monétaire de seulement 126 points de base cette année, contre 150 pb espérés en décembre. Ce repositionnement, déclenché par une salve de données témoignant de la résistance de l'inflation en zone euro et aux Etats-Unis, et par de nombreux commentaires restrictifs de banquiers centraux, pèse sur les actifs risqués positionnés pour un retour de l'inflation à sa cible sans impact important sur la croissance. La réunion de la BCE, qui se tiendra jeudi 25 janvier, et celle de la Réserve fédérale, qui aura lieu le 31 janvier, incitent toutes deux à la prudence. Aux Etats-Unis, la confiance du consommateur a surpris fortement à la hausse, tandis qu'Alan Goolsbee, membre du conseil des gouverneurs, a prévenu que la Fed devrait disposer de davantage de données avant d'envisager des baisses de taux. VALEURS La tech a affiché la meilleure performance sectorielle du Stoxx 600, dans le sillage de la hausse des valeurs liées aux semiconducteurs, après que le fabricant de serveurs Super Micro Computer a relevé ses perspectives pour le second trimestre. Le secteur a progressé de 0,59%, contre 0,5% pour STMicroelectronics, 1,52% pour ASML et 0,26% pour Infineon. Teleperformance a avancé de 8,61% après le relèvement de la recommandation de Stifel à "acheter". Atos a chuté de 7,71% après que S&P 500 a abaissé vendredi la note de crédit du groupe de BB- à B-. KBC Group a gagné 2,54%, Morgan Stanley ayant relevé sa recommandation sur le groupe belge à "surpondérer". Ericsson et Nokia ont reculé de 3,99% et 2,89% après que Barclays a abaissé sa recommandation de "pondération en ligne" à "sous-pondéré", évoquant des "lenteurs importantes" dans le déploiement de la 5G en Inde et une baisse des investissements dans les télécommunications. A WALL STREET Wall Street avance à l'heure de la clôture en Europe, la technologie soutenant les indices pour la deuxième séance consécutive. Les échanges à la Bourse de New York indiquaient une hausse de 0,33% pour le Dow Jones, contre 0,44% pour le Standard & Poor's 500, qui pourrait atteindre un record historique, et 0,49% pour le Nasdaq Composite. TAUX Les rendements ont clôturé en hausse après un indicateur de confiance du consommateur américain plus fort que prévu et après des commentaires de responsables de politique monétaire. A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans prenait 1,9 pb à 4,1629%, contre 4,2 pb pour le taux à deux ans, à 4,3994%. Le rendement du dix ans allemand est demeuré stable à 2,306%, tandis que celui du taux à deux ans a avancé de 4,5 pb à 2,73%. CHANGES La livre recule après que les ventes au détail se sont affichées en repli de 3,2% en décembre, suggérant que l'économie britannique pourrait s'être contractée au dernier trimestre 2023. Le dollar perd 0,16% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro grignote 0,08% à 1,0883 dollar. La livre sterling se replie de 0,26% à 1,2672 dollar. PÉTROLE Le brut recule dans un contexte incertain sur la trajectoire des économies. Le Brent s'érode de 0,13% à 79 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,12% à 73,99 dollars. A SUIVRE LUNDI : [USN agenda du lendemain] (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)