Les Bourses européennes avancent malgré l'incertitude

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse modérée lundi, tandis que les Bourses européennes progressent légèrement dans un contexte de prudence après des développements inquiétants dans le secteur immobilier chinois et dans un contexte d'incertitude géopolitique. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en faible progression, le Dow Jones grignotant 0,17%, tandis que le Standard & Poor's 500 se hausse de 0,21% et le Nasdaq de 0,37%. À Paris, le CAC 40 progresse de 0,35% à 7.365,85 points vers 10h45 GMT, contre une avancée de 0,57% pour le Dax à Francfort. Le FTSE à Londres recule de 0,27%, l'indice étant plus exposé aux matières premières et à la Chine. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 s'octroie 0,19%, contre 0,41% pour l'EuroStoxx 50 et 0,27% pour le Stoxx 600. Country Garden, le plus grand promoteur privé chinois, cherche une extension de paiement pour l'une de ses obligations en devise étrangère, un développement qui a inquiété les investisseurs considérant jusqu'ici le promoteur comme l'un des plus solides. Deux fonds d'investissement ont par ailleurs déclaré ce week-end ne pas avoir reçu les versements attendus sur certains actifs liés à l'assureur Zhongrong International Trust, exposé au marché immobilier. "Une crise dans le secteur immobilier chinois est une histoire que le marché a déjà entendue et qui ne se termine généralement pas bien pour les actions", rappelle Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell. Ajoutant aux inquiétudes des marchés, la Russie a annoncé dimanche avoir effectué un tir de sommation pour stopper un cargo en direction de l'Ukraine. LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET United States Steel a lancé dimanche une revue formelle de ses options stratégiques, après avoir rejeté une offre de rachat du sidérurgiste rival Cleveland-Cliffs, qui le valorisait à 7,3 milliards de dollars. LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Le secteur de l'énergie et celui des matières premières affichent les pires performances des secteurs du Stoxx 600, en recul de, respectivement, 0,57% et 0,33%. Les inquiétudes concernant l'état de l'économie chinoise pèsent sur les deux secteurs. Philips affiche l'une des meilleures performances du Stoxx 600, en hausse de 4,9%, après avoir annoncé que le fonds d'investissement Exor allait prendre une participation de 15% à son capital. Valneva chute de 10,93% après la décision de l'agence américaine du médicament (FDA) de reporter la date-cible de l'examen réglementaire de son vaccin contre le Chikungunya. TAUX Les taux sont stables des deux côtés de l'Atlantique en l'absence d'indicateur économique majeur et dans un contexte d'échanges faibles. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,1542%, contre 4,8927% pour le deux ans. Le rendement du dix ans allemand perd 1,5 pb à 2,606%, celui du taux à deux ans reculant de 1,2 pb à 3,026%. CHANGES A l'instar des taux, les changes sont stables en l'absence d'indicateur majeur. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, l'euro grignote 0,05% à 1,0949 dollar, tandis que la livre sterling avance de 0,13% à 1,2711 dollar. PETROLE Le pétrole s'érode modérément avec les craintes sur la situation économique chinoise. Le Brent s'affaisse de 0,44% à 86,43 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,49% à 82,78 dollars. PAS D'INDICATEUR ATTENDU A L'AGENDA (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)