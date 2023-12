Les Bourses européennes attendues mitigées, déception après les banques centrales

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes vendredi à l'ouverture, les investisseurs digérant de nombreuses décisions de banques centrales, et se positionnant avant la publication de nouveaux indicateurs. Les contrats à terme suggèrent une ouverture sans direction pour le CAC 40 parisien, contre une hausse de 0,27% pour le FTSE à Londres, de 0,1% pour le Dax à Francfort, et de 0,24% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés ont été déçus par plusieurs banques centrales jeudi, après que la Réserve fédérale américaine a annoncé mercredi qu'elle maintiendrait ses taux à leur niveau actuel et qu'ils avaient probablement atteint leur pic. De fait, si la banque centrale américaine a adopté un ton accommodant, ce n'est pas le cas de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre ou de la Banque nationale suisse, qui ont chacune maintenu leurs taux à leurs niveaux actuels jeudi, mais n'ont pas encore évoqué de baisses de taux. Les banques centrales demeurent dépendantes du rythme d'assouplissement de la Fed: assouplir les taux trop tôt pourrait créer le risque d'une inflation importée par l'affaiblissement des devises locales par rapport au dollar. Les marchés de swaps n'en demeurent pas moins agressifs dans leurs anticipations: les opérateurs parient sur une baisse des taux de la Fed dès mai (et pour une majorité croissance d'investisseurs, dès mars) et dès avril pour la BCE. La BOE assouplirait ses taux à partir de juin. Vendredi, les marchés seront focalisés sur la publication des PMI en zone euro, à partir de 08h15 GMT, et la production industrielle aux Etats-Unis à 13h30 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, le Dow Jones s'établissant pour la deuxième séance consécutive à un pic historique, dans un contexte d'optimisme sur les taux d'intérêt après que la Réserve fédérale américaine (Fed) a laissé supposer mercredi une baisse des coûts d'emprunt l'an prochain. L'indice Dow Jones a gagné 0,43% à 37.248,35 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,26% à 4.719,55 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 19% à 14.761,56 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street et soutenue par une pause dans la hausse du yen. L'indice Nikkei a gagné 0,87% à 32.970,55 points et le Topix, plus large, a pris 0,51% à 2.333,21 points. Les actions des constructeurs automobiles ont profité du repli du yen, Toyota terminant en hausse de 1,13%, Nissan de 2,94% et Subaru de 4,51%. Les indices chinois ont terminé mitigés malgré un rebond de l'activité industrielle et des services. Le SSE Composite de Shanghai a abandonné 0,56%, le CSI 300 0,31%, l'indice hongkongais Hang Seng a bondi de 2,27%. TAUX Les rendements américains sont en légère progression après s'être effondrés jeudi, suite à la décision de la Fed. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 2,4 pb à 3,9465%, tandis que le taux à deux ans s'octroie 3,1 pb à 4,4218%. Le rendement du dix ans allemand grignote 1,5 pb à 2,14%, tandis que celui du taux à deux ans avance de 5,5 pb à 2,616%. CHANGES Les marchés de change sont atones et digèrent les nombreuses décisions de banques centrales prises mercredi et jeudi. Le dollar prend 0,01% face à un panier de devises de référence, mais demeure proche de son plus bas en quatre mois, tandis que l'euro perd 0,05% à 1,0986 dollar, et la livre sterling 0,03% à 1,2762 dollar. En Asie, le yen s'érode de 0,06% à 141,96 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est stable à 0,6699 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse, soutenu par des prévisions encourageantes de l'Agence Internationale de l'Energie qui a revu en hausse ses prévisions de croissance de la demande pour 2024, à 1,1 million de barils par jour. Le Brent grignote 0,37% à 76,89 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,35% à 71,83 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)