Les Bourses européennes attendues mitigées avant une semaine chargée

par CORENTIN CHAPPRON (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante lundi avant plusieurs réunions de banques centrales cette semaine, dont la Réserve fédérale et la Banque du Japon. Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien déclinerait de 0,10% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul de 0,27%, le Dax à Francfort et l'EuroStoxx 50 étant attendus stables. L'agenda est chargé pour les marchés, puisque la Réserve fédérale, la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, mais aussi les banques centrales suisses, norvégiennes et suédoises, se réuniront cette semaine pour décider de la trajectoire de leurs politiques monétaires respectives. L'attention des investisseurs se portera avant tout sur la Fed, qui pourrait décider mercredi de maintenir ses taux à leur niveau actuel, selon les anticipations de marché. Le regard que portera la banque centrale sur la trajectoire des prix et de l'activité sera essentiel pour jauger de l'évolution de la politique monétaire américaine, alors que le marché du travail commence à ralentir et que l'inflation demeure persistante. "Des données américaines mitigées et des commentaires de membres de la Fed appuient les anticipations de marchés, qui tablent sur une nouvelle pause lors de la réunion du 20 septembre", estiment les stratégistes d'ING. "Cependant, les inquiétudes concernant l'inflation demeurent et la résistance de l'économie suggère que la Fed continuera à signaler la possibilité d'une dernière hausse, même si nous ne pensons pas qu'elle mettra ses menaces à exécution". Par ailleurs, l'inflation en zone euro est attendue mardi, tandis que l'inflation britannique sera publiée mercredi et que les indicateurs PMI préliminaires pour septembre seront dévoilés vendredi. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse vendredi les inquiétudes concernant la faiblesse de la demande ayant pesé sur les fabricants de semiconducteurs, alors que les valeurs de croissances ont été affectées par la hausse des rendements au Trésor. L'indice Dow Jones a cédé 0,83%, ou 288,87 points, à 34.618,24 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 54,78 points, soit 1,22%, à 4.450,32 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 217,72 points (-1,56%) à 13.708,34 points. EN ASIE Les marchés japonais sont clos à l'occasion de la journée du respect pour les personnes âgées, un jour férié. Les titres chinois hésitent, poussés à la baisse par le secteur de l'immobilier qui recule après que des employés de la division de gestion de fortune d'Evergrande ont été arrêtés. Le SSE Composite de Shanghai est stable, le CSI 300 s'octroie 0,39%, et l'indice hongkongais Hang Seng cède 1%. CHANGES Les marchés de change sont calmes avant une semaine chargée, puisque quatre des banques centrales se réunissant cette semaine supervisent l'une des dix devises les plus négociées. Le dollar recule de 0,08% face à un panier de devises de référence, l'euro s'octroyant 0,13% à 1,0669 dollar, tandis que la livre sterling avance de 0,08% à 1,2399 dollar. En Asie, le yen prend 0,12% à 147,65 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien grignote 0,23% à 0,6447 dollar. TAUX Les taux américains sont stables dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans est immobile à 4,3224%, tandis que le taux à deux ans fait du surplace à 5,0347%. PÉTROLE Le pétrole poursuit sa progression après deux séances de hausse, l'optimisme concernant un rebond de la demande chinoise et les baisses de production de l'Arabie Saoudite et de la Russie soutenant les prix. Le Brent avance de 0,57% à 94,47 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,73% à 91,43 dollars. (Édité par Blandine Hénault)