Les Bourses européennes attendues mitigées après le rapport sur l'emploi US

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues dispersées à l'ouverture lundi, les investisseurs se repositionnant après la publication d'un rapport sur l'emploi américain plus fort qu'attendu, qui éloigne les premières baisses de taux. Les contrats à terme suggèrent une ouverture sans direction pour le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort, et l'EuroStoxx 50. Le FTSE à Londres est attendu en hausse de 0,2%. Le rapport mensuel publié vendredi par le département du Travail a montré que les tensions demeuraient vives sur les marchés de l'emploi aux Etats-Unis, alors qu'il s'agit de l'un des principaux facteurs d'inflation qui soutient notamment la dynamique du prix des services. Alors que la Réserve fédérale a montré au cours de sa dernière réunion qu'elle demeurait attentiste et n'assouplirait pas sa politique monétaire avant d'être certaine que l'inflation est bien en ralentissement vers sa cible, les marchés ont réajusté à leur tour leurs perspectives de taux pour 2024 après les chiffres de l'emploi. Les investisseurs n'attendent désormais plus que 120 points de base d'assouplissement monétaire cette année, contre plus de 140 pb début 2024. Lundi, les marchés seront attentifs aux indicateurs composites PMI finaux en janvier pour les pays de la zone euro, ainsi qu'au sentiment des investisseurs pour le bloc et les prix à la production pour décembre. L'indice ISM des services sera publié à 15h00 GMT aux Etats-Unis. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, avec un record de clôture pour le S&P-500, alors que de solides bénéfices et les chiffres de l'emploi ont rassuré sur la résilience de l'économie américaine, malgré la crainte que la Réserve fédérale ne repousse la baisse de ses taux. L'indice Dow Jones a gagné 0,35%, ou 134,58 points, à 38.654,42 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 52,42 points, soit 1,07% à 4.958,61 points, un record. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 267,31 points (1,74%) à 15.628,954. Les résultats de Meta Platforms (+20,32%) et d'Amazon.com (+7,9%) ont été salués par les investisseurs. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse lundi, soutenue par un yen plus faible et le rebond de Wall Street vendredi. L'indice Nikkei a gagné 0,54% à 36.354,16 points et le Topix, plus large, a pris 0,70% à 2.557,47 points. Les exportateurs ont profité du yen faible. Toyota Motor a augmenté de 1,37%, Nissan de 3,31%, tandis que Honda s'est redressé de 2,97%. Mazda Motor, très exposé au consommateur américain, a pris 4,13%. Les marchés chinois ont terminé dispersé après cinq séances consécutives de baisse. Le SSE Composite de Shanghai a perdu 1,02%, le CSI 300 a pris 0,65%. L'indice hongkongais Hang Seng se replie de 0,1%. TAUX Les rendements américains progressent après le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 3,3 pb à 4,0637%, tandis que le taux à deux ans se hisse de 5,4 pb à 4,4242%. Le rendement du dix ans allemand se redresse de 1,2 pb à 2,241%, tandis que celui du taux à deux ans grignote 1,1 pb à 2,556%. CHANGES Le dollar se renforce légèrement alors que les investisseurs se positionnent pour une Réserve fédérale plus durablement restrictive. Le dollar prend 0,14% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,11% à 1,0772 dollar, et la livre sterling 0,19% à 1,2606 dollar. En Asie, le yen est stable à 148,35 yens pour un dollar, comme le dollar australien, à 0,6512 dollar. PÉTROLE La situation géopolitique continue de soutenir les prix du brut. Le Brent avance de 0,27% à 77,54 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,14% à 72,38 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)