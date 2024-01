Les Bourses européennes attendues hésitantes dans un contexte attentiste

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues hésitantes lundi à l'ouverture, dans un contexte de prudence après des indicateurs contrastés vendredi et avant de nombreuses publications cette semaine. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,2% pour le CAC 40 parisien, contre 0,4% pour le FTSE à Londres, et 0,11% pour l'EuroStoxx 50. Le Dax à Francfort ne montre pas de direction marquée après la publication des chiffres du commerce et des commandes à l'industrie. Plusieurs indicateurs publiés la semaine dernière ont fait hésiter les investisseurs, qui pariaient en fin d'année dernière sur une baisse rapide et importante des taux d'intérêt. La robustesse du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis et le rebond de l'inflation européenne en décembre, publiés vendredi, ont remis en cause ce scénario optimiste des marchés, qui se positionnent par ailleurs pour une salve de publications cette semaine. Les chiffres de l'inflation CPI aux Etats-Unis pour décembre seront notamment publiés jeudi. Si les investisseurs parient sur un nouveau ralentissement de la dynamique des prix, une surprise à la hausse pourrait faire réagir les marchés. Les données sur l'inflation en Chine et au Japon sont attendues respectivement vendredi et mardi. La saison des résultats trimestriels outre-Atlantique débutera par ailleurs cette semaine, avec la publication des chiffres des grandes banques américaines vendredi prochain. L'évolution de la situation au Moyen-Orient pourrait aussi influer sur les marchés. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en petite hausse après une séance en dents de scie vendredi, au gré d'indicateurs contrastés sur l'état de l'économie américaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,07%, ou 25,77 points, à 37.466,11 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,18% et le Nasdaq Composite 13,77 points (0,09%) à 14.524,07 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo est fermée à l'occasion de la fête consacrée au passage à l’âge adulte, un jour férié célébré le deuxième lundi de janvier au Japon. Les indices chinois reculent et s'approchent d'un plus bas en cinq ans, les tensions entre la Chine et Taiwan se ravivant tandis que cinq groupes industriels américains liés au secteur de la défense ont été ciblés par de nouvelles sanctions. Le SSE Composite de Shanghai a perdu 1,42%, le CSI 300 1,29%, l'indice hongkongais Hang Seng 2,06%. TAUX Les rendements américains hésitent avant de nombreuses publications. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 4,0513%, de même pour le taux à deux ans, à 4,3954%. Le rendement du dix ans allemand avance de 1,6 point de base à 2,159%, tandis que celui du taux à deux ans prend 1 point de base à 2,578%. CHANGES Les marchés des devises sont calmes avant de nombreuses publications cette semaine. Le dollar fait du surplace face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est stable à 1,095 dollar. La livre sterling se maintient à 1,2713 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,3% à 144,21 yens pour un dollar, dans un contexte de faible liquidité alors que les opérateurs japonais sont en congés, tandis que le dollar australien cède 0,04% à 0,671 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en repli, l'Arabie saoudite ayant abaissé dimanche le prix de vente officiel de son pétrole pour février, signalant que la demande reste faible. Le Brent recule de 1,17% à 77,84 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 1,3% à 72,85 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)