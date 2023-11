Les Bourses européennes attendues hésitantes avant plusieurs indicateurs

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues mitigées mardi à l’ouverture dans un contexte d'attentisme. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait sans direction marquée à l'ouverture, comme le FTSE à Londres et l'EuroStoxx 50. Le Dax à Francfort est attendu en baisse de 0,12%. De nombreux indicateurs seront publiés cette semaine mais les marchés attendent avant tout l'inflation aux Etats-Unis mesurée par l'indice PCE, l’indicateur de la dynamique des prix privilégié par la Réserve fédérale, et l’inflation en zone euro jeudi. Il s’agira des derniers indicateurs d’inflation avant les prochaines réunions des banques centrales : la Réserve fédérale rendra sa prochaine décision sur les taux le 13 décembre, la Banque centrale européenne le 14 décembre. Les marchés estiment que les banques centrales en ont terminé avec les hausses de taux malgré les déclarations restrictives des responsables de politique monétaire mais toute surprise sur la dynamique des prix pourrait forcer les opérateurs à revoir leurs projections. Par ailleurs, les responsables de politique monétaire cherchent à cadrer davantage les anticipations de marché. Les pressions inflationnistes en zone euro s'affaiblissent comme prévu mais la croissance des salaires reste élevée et les perspectives restent très incertaines, ce qui signifie que la BCE doit encore poursuivre sa lutte contre la hausse des prix, a ainsi déclaré lundi la présidente de l'institution, Christine Lagarde. Le président de la Fed, Jerome Powell, s’exprimera vendredi et pourrait réitérer le message que l’inflation demeure encore trop élevée aux Etats-Unis. Mardi sont attendus confiance du consommateur en France et en Allemagne et crédit au privé en zone euro. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse lundi après le week-end de Thankgsiving, alors que s'ouvre la période des fêtes avec des commerçants proposant des prix bradés pour attirer les chasseurs de bonnes affaires lors du Cyber Monday. L'indice Dow Jones a cédé 0,16%, ou 56,68 points, à 35.333,47 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 8,91 points, soit 0,20% à 4.550,43 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 9,83 points (0,07%) à 14.241,022. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, le rebond du yen face au dollar fournissant un prétexte aux investisseurs pour prendre leurs bénéfices après leurs récents gains. L'indice Nikkei a perdu 0,12% à 33.408,39 points et le Topix, plus large, a cédé 0,22% à 2.376,48 points. Fast Retailing, le propriétaire de la marque Uniqlo, a pris 1,57%, tandis que Toyota a perdu 0,54%. Les indices chinois ont terminé mitigés, les nouvelles données économiques confirmant que la reprise de l’économie chinoise est plus lente qu’anticipé. Le SSE Composite de Shanghai a terminé stable, comme le CSI 300. L'indice hongkongais Hang Seng a perdu 0,99%. TAUX Les rendements américains sont en légère hausse dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 4,3904% après avoir perdu 22 points de base mardi, tandis que le taux à deux ans prend 1,2 pb à 4,8688%. CHANGES Le dollar est stable après avoir touché un plus bas de trois mois, les investisseurs demeurant convaincus que la Réserve fédérale en a terminé avec ses hausses de taux, avant la publication de l’inflation PCE jeudi. Le dollar est immobile face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro est stable à 1,0951 dollar, et la livre sterling se maintient à 1,2628 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,32% à 148,19 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,23% à 0,6621 dollar. PÉTROLE Le pétrole hésite en amont de la prochaine réunion de l’Opep+, prévue jeudi, les marchés évaluant la probabilité que l’organisation décide de nouvelles baisses de production. Le Brent est stable à 79,92 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,11% à 74,78 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)