Les Bourses européennes attendues hésitantes après l'inflation américaine

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues mitigées à l'ouverture mercredi, les investisseurs digérant les dernières données d'inflation aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,13% pour le CAC 40 parisien, contre une hausse de 0,35% pour le FTSE à Londres, et un Dax à Francfort et un EuroStoxx 50 sans direction. Les marchés se repositionnent après la publication d'un indicateur de la dynamique des prix plus fort qu'attendu par les économistes. Cette persistance de l'inflation pousse les investisseurs à revoir à la baisse leurs prévisions de baisses des taux: les marchés monétaires intègrent désormais 90 points de base d'assouplissement en 2024, un peu moins de quatre baisses de taux qui débuteraient en juin. Quelques semaines plus tôt, les marchés ont pu attendre jusqu'à sept baisses de taux, 175 pb de baisse, rappellent les stratégistes d'ING. Les investisseurs seront aussi attentifs aux autres points de donnée attendus cette semaine et qui donneront plus de détails sur la trajectoire économique américaine. "La publication d'un indice plus fort que prévu a écarté définitivement la perspective d'une baisse des taux en mars et conduira probablement à un nouveau débat sur un scénario de "non-atterrissage" de l'économie, voire de surchauffe", constate Joshua Jamner, analyste chez ClearBridge Investments. "Le processus de désinflation n'est toutefois pas une ligne droite, et un chiffre élevé, pris isolément après une longue série de chiffres plus favorables, ne suffit pas à faire une nouvelle tendance". L'inflation britannique s'est à l'inverse affichée plus faible que prévu en janvier, ce qui pourrait inciter les investisseurs à parier sur une baisse rapide des taux outre-Manche et soutient les actifs britanniques. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse mardi alors que des données sur l'inflation aux Etats-Unis, plus élevées qu'attendu, ont douché l'espoir des marchés de voir la Fed procéder bientôt à une première baisse des taux d'intérêt, une situation qui a profité aux rendements obligataires. L'indice Dow Jones a cédé 1,36%, ou 522,05 points, à 38.275,33 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 68,14 points, soit 1,37%, à 4.953,70 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 282,64 points (1,79%) à 15.659,91 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse mercredi, dans le sillage du net repli de Wall Street. L'indice Nikkei a perdu 0,69% à 37.703,32 points et le Topix, plus large, a cédé 1,04% à 2.584,82 points. L'investisseur SoftBank Group a perdu 3,36% après que sa holding Arm a chuté de 14%. Les marchés chinois sont clos cette semaine. TAUX Les rendements américains consolident après avoir retrouvé des plus hauts en plus de deux mois mardi, sous la pression de données d'inflation plus résistantes que prévu. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 3,1 pb à 4,2848%, tandis que le taux à deux ans cède 5,5 pb à 4,6011%. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,391%, tandis que celui du taux à deux ans s'érode de 3,5 pb à 2,7364%. CHANGES Le dollar abandonne une partie de ses gains, le billet vert ayant clôturé mardi à un plus haut depuis novembre dernier. Le dollar décline de 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,02% à 1,0711 dollar, et la livre sterling s'affaiblit de 0,14% à 1,2571 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,29% à 150,36 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,39% à 0,6477 dollar. PÉTROLE Les marchés du brut hésitent, les stocks de pétrole ayant progressé plus que prévu la semaine dernière aux Etats-Unis selon les données de l'American Petroleum Institute, tandis que les derniers chiffres d'inflation aux Etats-Unis pèsent sur les perspectives de demande. Le Brent s'érode de 0,22% à 82,59 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 77,73 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)