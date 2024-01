Les Bourses européennes attendues en repli, toujours incertaines sur les taux

par CORENTIN CHAPPRON (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en recul à l'ouverture mardi, les marchés se positionnant pour de nouvelles interventions de responsables de politique monétaire, après plusieurs commentaires restrictifs lundi. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en baisse de 0,48% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul à l'ouverture de 0,33%, contre 0,5% pour le Dax à Francfort, et 0,54% pour l'EuroStoxx 50. Le discours de Christopher Waller, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale, et qui se tiendra à 16h00 GMT, est l'un des principaux évènements d'une semaine pauvre en indicateurs et en interventions de responsables de politique monétaire. Le gouverneur qui favorise une politique monétaire restrictive évoquera les perspectives économiques américaines, alors que les marchés sont positionnés pour une baisse d'ampleur des taux de la Fed en 2024. En zone euro, François Villeroy de Galhau, membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne, devrait s'exprimer à 07h15 GMT au Forum économique mondial de Davos. Lundi, Joachim Nagel et Robert Holzmann, membres du conseil des gouverneurs de la BCE, ont prévenu sur Bloomberg TV qu'il était trop tôt pour baisser les taux d'intérêts. Samedi, le chef économiste de la BCE, Philip Lane, avait rappelé dans un entretien au quotidien italien Il Corriere della Sera qu'une baisse trop rapide des taux pourrait déclencher une nouvelle vague d'inflation. L'inflation définitive en Allemagne sera publiée à 07h00 GMT, suivi par l'indicateur de sentiment ZEW à 10h00. Les marchés attendront par ailleurs les chiffres du PIB chinois dans la nuit de mardi à mercredi, qui pourraient confirmer que l'économie chinoise a atteint ses objectifs de croissance fixés par le gouvernement. A WALL STREET Les marchés américains étaient clos lundi à l'occasion du Martin Luther King Day. EN ASIE La Bourse de Tokyo a clôturé en baisse mardi, mettant fin à une série de six séances consécutives de hausse qui avait porté l'indice Nikkei à son plus haut niveau depuis 34 ans. L'indice Nikkei a perdu 0,79% à 35.619,18 points et le Topix, plus large, a cédé 0,81% à 2.504,10 points. La société de jeux en ligne Nexon, le groupe Dai Nippon Printing et la société de divertissement Toho ont affiché les reculs les plus importants du Nikkei, cédant respectivement 4,73%, 3,47% et 3,81%. Les marchés chinois déclinent, les investisseurs demeurant prudents avant la publication des chiffres du PIB mercredi. Le SSE Composite de Shanghai perd 0,59%, le CSI 300 0,24%, l'indice hongkongais Hang Seng 2,31%. TAUX Les rendements américains progressent avant l'intervention du gouverneur de la Fed Christopher Waller, et après la publication d'un article du Wall Street Journal suggérant que la Fed pourrait réduire son rythme de resserrement quantitatif. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 5,1 pb à 4,0011%, tandis que le taux à deux ans prend 7,1 pb à 4,209%. CHANGES Le dollar est en nette progression, les investisseurs se positionnant avant des commentaires de banquiers centraux. Le dollar bondit de 0,52% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro cède 0,32% à 1,0913 dollar, et la livre sterling 0,38% à 1,2677 dollar. En Asie, le yen se replie de 0,32% à 146,2 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien chute de 0,71% à 0,6613 dollar. PÉTROLE Les cours pétroliers hésitent, après avoir reculé la veille, tiraillés entre les préoccupations d'approvisionnement aux Etats-Unis en raison des conditions météorologiques et les tensions persistantes au Moyen-Orient. Le Brent est stable à 78,22 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'érode de 0,26% à 72,49 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)