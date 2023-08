Les Bourses européennes attendues en repli, le moral se dégrade

Les Bourses européennes attendues en repli, le moral se dégrade













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les marchés s'inquiétant de la résistance de l'économie américaine et de la santé du secteur bancaire aux Etats-Unis, et de leurs conséquences sur les taux, tandis que les craintes sur la situation économique chinoise continuent de peser sur le moral des investisseurs. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,49% pour le CAC 40 parisien, de 0,39% pour le FTSE à Londres, de 0,49% pour le Dax à Francfort et de 0,51% pour l'EuroStoxx 50. En croissance de 0,7% au mois de juillet, les ventes au détail américaines ont été supérieures au consensus Reuters de 0,4%, une indication que l'économie des Etats-Unis résiste pour le moment aux hausses de taux. Les données n'ont pourtant pas conforté le scénario d'un atterrissage en douceur mais plutôt ravivé les craintes que la Réserve fédérale ne relève une nouvelle fois ses taux en septembre. L'agence de notation Fitch a par ailleurs prévenu que les notations de crédit de grandes banques, dont JPMorgan Chase, pourraient être abaissées si l'environnement continuait à se dégrader pour le secteur, ce qui a pesé sur le sentiment. Les marchés demeurent enfin inquiets du ralentissement de l'économie chinoise, la baisse de taux d'intérêt sur certains outils monétaires décidée mardi par la banque centrale du pays n'ayant pas été jugée suffisante. Ajoutant à la prudence des premiers échanges, les minutes de la dernière réunion de la Fed, attendues mercredi, pourraient permettre aux investisseurs d'éclaircir la trajectoire future des taux. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi, les investisseurs s'inquiétant des risques posés par les données sur les ventes au détail sur la trajectoire des taux. L'indice Dow Jones a cédé 1,02% à 34.946,39 points, le S&P 500, plus large, a perdu 1,16% à 4.437,86 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,14% à 13.631,05 points. EN ASIE Les marchés japonais ont terminé en baisse, inquiets du ralentissement de l'économie chinoise, tandis que les titres bancaires ont reculé après l'avertissement de Fitch sur la solidité des banques américaines. Le Nikkei a cédé 1,46% à 31.766,82 points, le Topix s'étant replié de 1,25% à 2.261,70 points. L'indice des banques a abandonné 2,29% après les avertissements de l'agence de notation. Mitsubishi UFJ Financial, Sumitomo Mitsui Financial et Mizuho Financial perdant entre 1,45% et 2,76%. Les indices chinois poursuivent leur repli après les mauvaises données de mardi. Le SSE Composite de Shanghai recule de 0,52%, le CSI 300 de 0,46% et l'indice hongkongais Hang Seng de 1,42%. CHANGES Le dollar cède du terrain, les cambistes se positionnant en amont de la publication des minutes de la Fed. Le billet vert se replie de 0,07% face à un panier de devises de référence, l'euro avançant de 0,08% à 1,0913 dollar, tandis que la livre sterling se maintient à 1,2712 dollar. En Asie, le yen gagne 0,07% à 145,47 yens pour un dollar mais demeure proche de ses plus faibles niveaux depuis neuf mois, tandis que le dollar australien est stable à 0,6451 dollar. L'écart de taux entre yuan et dollar est au plus haut depuis 2007, ce qui fait pression sur le yuan, à 7,2971 yuans pour un dollar, un plus haut depuis novembre 2022. TAUX Les rendements américains abandonnent une partie de leurs gains de la séance d'hier, qui avaient porté le rendement du 10 ans à son plus haut en neuf mois, dans l'attente des minutes de la Fed. Le rendement du Treasury à dix ans s'érode de 3,5 points de base à 4,1856%, tandis que le taux à deux ans recule de 3,8 pb à 4,9163%. Le rendement du dix ans allemand se maintient à 2,671%, tandis que celui du taux à deux ans est stable, à 3,107%. PÉTROLE Le brut continue de souffrir du ralentissement chinois, que les données publiées lundi ont mises en évidence, malgré une bonne résistance de l'économie américaine et les mesures de soutien de la banque centrale chinoise. Le Brent baisse de 0,45% à 84,51 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,43% à 80,64 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)