Les Bourses européennes attendues en repli, l'attentisme domine

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en recul à l'ouverture mercredi, les marchés demeurant prudents à la veille de la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,29% pour le CAC 40 parisien, contre 0,31% pour le FTSE à Londres, 0,26% pour le Dax à Francfort, et 0,29% pour l'EuroStoxx 50. L'indice CPI d'inflation sera publié jeudi aux Etats-Unis et constitue le principal indicateur attendu cette semaine. Le scénario privilégié par les marchés, celui d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a été remis en cause en ce début d'année, après notamment la publication d'un rapport mensuel sur l'emploi américain plus solide que prévu. Les investisseurs estiment à un peu moins de 70% la probabilité que la Fed baisse ses taux au cours de sa prochaine réunion de mars. Pour autant, une surprise sur l'inflation pourrait pousser la banque centrale à demeurer prudente et reporter sa première baisse de taux. Par ailleurs, le coup d'envoi de la saison des résultats aux Etats-Unis sera donné vendredi avec plusieurs grandes banques américaines. La production industrielle en France est attendue ce mercredi à 07h45 GMT, dans agenda par ailleurs pauvre en publications et en données. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Nasdaq terminant légèrement dans le vert, en parallèle à une modeste hausse des rendements obligataires en amont de données sur l'inflation cette semaine, alors que les investisseurs s'interrogent sur le calendrier et l'ampleur du virage de la politique monétaire de la Fed cette année. L'indice Dow Jones a cédé 0,42%, ou 157,85 points, à 37.525,16 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 7,04 points, soit 0,15%, à 4.756,50 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 13,94 points (0,09%) à 14.857,71 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a atteint un record en presque 34 ans, soutenue par la hausse des valeurs technologiques et un yen faible qui profite aux exportateurs. L'indice Nikkei a gagné 2,01% à 34.441,72 points et le Topix, plus large, a pris 1,35% à 2.445,61 points. Le fabricant de médicaments Daiichi Sankyo a bondi de 5,22%, principal contributeur à la performance du Topix. Le sentiment reste dégradé sur les marchés chinois en l'absence de catalyseur, alors que les indices ont touché un plus bas depuis février 2019. Le SSE Composite de Shanghai a perdu 0,54%, le CSI 300 0,47%, l'indice hongkongais Hang Seng 0,79%. TAUX Les rendements américains demeurent stables dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 4,0245%, tandis que le taux à deux ans cède 1,5 point de base à 4,358%. Le rendement du dix ans allemand est immobile à 2,188%. CHANGES Les marchés des devises sont calmes avant la publication des données d'inflation jeudi. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro stagne à 1,0925 dollar et la livre sterling perd 0,11% à 1,2691 dollar. En Asie, le yen se replie de 0,45% à 145,12 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,15% à 0,6692 dollar. PÉTROLE Le pétrole s'affiche en faible progression, des sources citant les chiffres de l'American Petroleum Institute ayant indiqué que les stocks de brut américains avaient chuté de 5,21 millions de barils la semaine dernière. Le Brent avance de 0,54% à 78,01 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,64% à 72,7 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)