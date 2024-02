Les Bourses européennes attendues en recul dans un contexte pauvre en données

Les Bourses européennes attendues en recul dans un contexte pauvre en données













Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture lundi, dans un contexte pauvre en données et alors que la trajectoire de l'économie chinoise continue d'interroger. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en repli de 0,13% pour le CAC 40 parisien, contre 0,11% pour le FTSE à Londres, 0,23% pour le Dax à Francfort, et 0,27% pour l'EuroStoxx 50. En l'absence d'indicateurs lundi, les marchés européens digèrent les dernières données publiées outre-Atlantique, qui montrent que les pressions inflationnistes demeurent importantes. Les prix à la production vendredi et l'inflation CPI mardi ont surpris à la hausse, incitant les investisseurs à se positionner sur des taux américains plus restrictifs. A lire aussi... "Les données sur l'inflation de janvier confirment l'approche attentiste de la Réserve fédérale. La banque centrale souhaiterait voir un ralentissement plus prononcé de l'inflation des services, qui reste persistante, pour avoir la certitude que l'inflation reviendra à son objectif", constatent les stratégistes de BofA qui jugent une baisse de taux en mai de moins en moins probable. En Chine, les revenus liés au tourisme durant le Nouvel an chinois ont progressé de 47% sur un an, un signe encourageant sur l'état de la demande domestique. Pour autant, la banque centrale n'a pas davantage assoupli sa politique monétaire, alors que les investisseurs continuent d'espérer davantage de soutien à l'économie chinoise. Les marchés américains seront clos lundi en commémoration de la naissance de Washington, et les volumes sur les marchés devraient être plus faibles que d'habitude. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi en baisse, l'annonce d'une croissance plus forte que prévu des prix à la production en janvier aux Etats-Unis ayant brisé sa dynamique en douchant les espoirs d'une baisse rapide des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale. L'indice Dow Jones a cédé 0,39%, ou 149,48 points, à 38.623,64 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 24,18 points, soit 0,49%, à 5.005,15 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 132,38 points (0,83%) à 15.775,65 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en ordre dispersé lundi, sous la pression des actions liées aux semi-conducteurs. L'indice Nikkei a perdu 0,04% à 38.470,38 points et le Topix, plus large, a pris 0,56% à 2.639,46 points. Tokyo Electron a perdu 1,56% et Advantest 3,19%. Le concepteur de jeux vidéos Nintendo a abandonné de son côté 5,84%. Les marchés chinois ont rouvert en hausse après avoir été clos pour le Nouvel an lunaire la semaine dernière. Les investisseurs espèrent davantage de mesures de soutien aux marchés, tandis que les chiffres des revenus du tourisme soutiennent le sentiment. Le SSE Composite de Shanghai a pris 1,56%, le CSI 300 1,16%. TAUX Les marchés de taux sont clos aux Etats-Unis. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,396%, tandis que celui du taux à deux ans se maintient à 2,8241%. CHANGES Les marchés de changes sont calmes en l'absence de nouvelles données. Le dollar décline de 0,13% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,13% à 1,0788 dollar, et la livre sterling 0,19% à 1,2622 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,17% à 149,95 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,18% à 0,6543 dollar. PÉTROLE Les marchés du brut digèrent les dernières données aux Etats-Unis, qui suggèrent que les pressions sur les prix demeureront élevées, et s'inquiètent de la situation en Chine qui demeure incertaine. Le Brent cède 0,79% à 82,81 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,64% à 78,68 dollars. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ATTENDU CE JOUR (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)