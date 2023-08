Les Bourses européennes attendues en légère hausse, prudence avant l'inflation US

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse jeudi à l'ouverture, dans un contexte de prudence avant la publication d'indicateurs économiques très attendus aux Etats-Unis. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien avancerait de 0,58% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une hausse de 0,38%, contre 0,48% pour le Dax à Francfort, et 0,58% pour l'EuroStoxx 50. Les indices européens évoluent avec prudence, alors que l'indicateur d'inflation américain pour juillet est attendu à 12h30 GMT. Le consensus des analystes interrogés par Reuters table sur une inflation sous-jacente stable d'un mois sur l'autre, à 4,8%, un scénario qui conforterait les marchés dans l'espoir que la politique monétaire de la Réserve fédérale soit suffisamment restrictive pour ramener l'inflation à son objectif. Une surprise à la hausse n'est toutefois pas à exclure, les marchés du travail aux Etats-Unis continuant de faire montre d'une forte résistance, ce qui soutient salaires et hausse des prix. Les inscriptions au chômage pour la semaine au 5 août sont également attendues à 12h30 GMT, en légère hausse par rapport à la semaine précédente. A WALL STREET New York a fini en baisse mercredi, au lendemain d'un rapport selon lequel les Américains ont utilisé avec une ampleur sans précédent les capacités de crédit de leurs cartes de paiement au cours du dernier trimestre, et à la veille de la publication de données sur l'inflation aux Etats-Unis. L'indice Dow Jones a cédé 0,54%, ou 191,13 points, à 35.123,36 points, le S&P 500, plus large, a perdu 31,67 points, soit 0,70%, à 4.467,71 points, et le Nasdaq Composite a abandonné de son côté 165,93 points (1,20%) à 13.718,40 points. EN ASIE A Tokyo, les indices japonais progressent modérément, soutenus par de bons résultats trimestriels. Le Nikkei s'octroie 0,15% à 32.240,11 points, le Topix progressant de 0,74% à 2.299,49 points. Honda Motor gagne 5,62%, après des bénéfices en hausse au dernier trimestre. Le sentiment de marché reste dégradé en Chine après la publication de l'inflation en juillet, les données montrant que la deuxième économie du monde a chuté en déflation le mois dernier. Le SSE Composite de Shanghai recule de 0,26%, le CSI 300 de 0,49% et l'indice hongkongais Hang Seng de 0,95%. CHANGES Les marchés des devises demeurent attentistes avant la publication des données d'inflation. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, l'euro grignotant 0,05% à 1,0978 dollar, tandis que la livre sterling se maintient à 1,2715 dollar. En Asie, le yen recule de 0,22% à 144,03 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien avance de 0,20% à 0,6539 dollar. TAUX Les marchés obligataires américains demeurent stable avant la publication des indicateurs aux Etats-Unis. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 2,1 pb à 4,0281%, tandis que le taux à deux ans prend 1,6 pb à 4,8185%. PÉTROLE Le pétrole est en légère érosion après avoir atteint des prix records sur plusieurs mois mercredi, les marchés se positionnant avant les données américaines qui éclaireront sur l'état de la demande. Le Brent recule de 0,10% à 87,46 dollars le baril, après avoir atteint son plus haut depuis janvier au cours de la session précédente, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 0,08% à 84,33 dollars après avoir touché son plus haut depuis novembre 2022 au cours de la séance précédente. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)