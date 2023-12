Les Bourses européennes attendues en légère hausse avant le rapport sur l'emploi US

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse modeste à l'ouverture vendredi avant la publication du rapport sur l'emploi aux Etats-Unis, dernier indicateur sur l'emploi américain avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale. Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien s'afficherait en hausse de 0,24% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,23%, contre 0,16% pour le Dax à Francfort, et 0,22% pour l'EuroStoxx 50. Le rapport mensuel sur l'emploi non agricole aux Etats-Unis sera publié à 13h30 GMT par le département du Travail. Il s'agira du dernier indicateur sur les marchés de l'emploi américains à être publié avant la prochaine réunion de la Réserve fédérale, le 13 décembre, et une surprise à la hausse pourrait forcer les investisseurs à revoir leur positionnement: les marchés anticipent une pause dans les hausses de taux en décembre, permise notamment par le refroidissement des marchés du travail. Pour autant, trois indicateurs différents publiés cette semaine ont montré que les tensions sur l'emploi commençaient à se dissiper: l'enquête Jolt a montré que le nombre d'offres d'emploi en octobre était au plus bas depuis début 2021, l'enquête ADP a indiqué que le privé avait créé moins d'emplois que prévu en novembre, et les nouvelles inscriptions au chômage se sont affichées en hausse la semaine dernière. L'inflation définitive en Allemagne pour novembre est également attendue à 07h00 GMT, le consensus étant qu'elle s'affichera en ligne avec la première estimation. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, alors que la présentation par Alphabet de son dernier modèle d'intelligence artificielle et le lancement d'une nouvelle génération de puces par AMD ont fait souffler un vent d'optimisme sur le secteur. L'indice Dow Jones a gagné 0,17%, ou 62,95 points, à 36.117,38 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 36,25 points, soit 0,80% à 4.585,59 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 193,28 points (1,37%) à 14.339,994. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse vendredi, les valeurs exportatrices ayant reculé dans un contexte de renforcement du yen face au dollar en raison des paris croissants sur un resserrement de la politique monétaire de la Banque du Japon (BoJ). L'indice Nikkei a perdu 1,68% à 32.307,86 points et le Topix, plus large, a cédé 1,53% à 2.323,79 points. Plusieurs filiales de Toyota ont affiché les reculs les plus importants de l'indice Nikkei: JTEKT a perdu 4,98%, Toyota Tsusho 4,88%, Subaru 4,13%, Denso 4,51% et Toyota Motor 3,7%. Les indices chinois demeurent proches de leur plus bas depuis cinq ans, les investisseurs étant prudents avant de possibles nouvelles mesures de soutien. Le SSE Composite de Shanghai se hisse de 0,26%, le CSI 300 de 0,4%, l'indice hongkongais Hang Seng de 0,12%. TAUX Les rendements américains sont en hausse dans un contexte attentiste.Le rendement du Treasury à dix ans avance de 2,2 pb à 4,1511%, tandis que le taux à deux ans prend 2,8 pb à 4,6078%. CHANGES Les marchés de change sont calmes avant la publication du rapport sur l'emploi non-agricole, tandis que le yen se renforce légèrement et demeure proche de son plus haut depuis août, alors que les investisseurs commencent à anticiper un durcissement des conditions monétaires au Japon. Le dollar grignote 0,12% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,08% à 1,0783 dollar, et la livre sterling est stable à 1,2586 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,10% à 143,98 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,14% à 0,661 dollar. PÉTROLE Le pétrole rebondit après que la Russie et l'Arabie Saoudite, les deux premiers exportateurs de pétrole au monde, ont appelé les membres de l'OPEP+ à diminuer leur production. Le débouclage de positions vendeuses a par ailleurs contribué à soutenir les cours. Le Brent avance de 2,04% à 75,56 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 1,93% à 70,68 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Tangi Salaün)