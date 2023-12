Les Bourses européennes attendues en hausse pour la dernière séance de l'année

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en progression à l'ouverture vendredi pour la dernière séance de l'année, soutenues par des chiffres du chômage américain en hausse. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s’afficherait en hausse de 0,17% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,10% pour le FTSE à Londres, de 0,15% pour le Dax à Francfort et de 0,18% pour l'EuroStoxx 50. Les investisseurs se montrent optimistes pour l'ultime séance de 2023, dans un contexte pauvre en publication de données. Jeudi, les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ont montré une hausse du nombre de demandeurs d'emploi à 218.000, contre 210.000 attendus. L'indicateur témoigne de la transmission de la politique monétaire de la Réserve fédérale à l'économie américaine, alors que les tensions sur le marché du travail ont été l'un des principaux facteurs d'inflation ces derniers mois, et accrédite l'idée d'une baisse des taux imminente de la banque centrale. Les investisseurs anticipent plus de 150 points de base d'assouplissement monétaire l'an prochain, avec une première baisse de 25 pb attendue dès mars. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé jeudi, le Nasdaq s'inscrivant légèrement en territoire négatif, à l'issue d'une séance sans grands mouvements durant laquelle le S&P-500 a toutefois atteint un record avant de perdre l'essentiel de ses gains juste avant la cloche. L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 53,58 points, à 37.710,10 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,77 point, soit 0,04%, à 4.783,35 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 4,04 points (0,03%) à 15.095,14 points. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini en légère baisse vendredi pour la dernière séance d'une année marquée par sa plus forte progression annuelle depuis 10 ans. L'indice Nikkei a perdu 0,22% à 33.464,17 points, tandis que le Topix, plus large, a pris 0,19% à 2.366,39 points. Sur l'année, le Nikkei affiche une progression de plus de 28%. Toyota Motor a été le principal soutien du Nikkei, en hausse de 1,12%. Les indices chinois progressent mais devraient afficher une perte de plus de 10% sur l'année, tant les problèmes économiques chinois ont été prégnants en 2023. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,57% et le CSI 300 0,2%. TAUX Les rendements américains hésitent dans un contexte pauvre en données. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 3,84%, tandis que le taux à deux ans cède 1,3 pb à 4,2685%. CHANGES Les marchés des changes sont calmes, la livre se renforçant avant la publication de l'indicateur des prix du logement au Royaume-Uni. Le dollar recule de 0,08% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro prend 0,09% à 1,1069 dollar et la livre sterling 0,28% à 1,2766 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,07% à 141,29 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,21% à 0,6843 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse après avoir décliné jeudi, les armateurs mondiaux se préparant à reprendre les voyages en mer Rouge interrompus par les attaques des Houthis. Le Brent avance de 0,44% à 77,49 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,31% à 71,99 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)