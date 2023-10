Les Bourses européennes attendues en hausse, nette détente sur les taux

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, après des commentaires accommodants de responsables de la Réserve fédérale, mais dans un contexte d'incertitude forte, entre conflit au Moyen-Orient et publication d'indicateurs clés. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,88% pour le CAC 40 parisien, de 0,72% pour le FTSE à Londres, de 0,68% pour le Dax à Francfort, et de 0,85% pour l'EuroStoxx 50. La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a expliqué lundi que la hausse des rendements du Trésor et les conditions financières plus restrictives pouvaient suffire à faire tout ou partie du travail de la banque centrale, qui n'aurait pas à relever davantage ses taux. Le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, a insisté sur la prudence avec laquelle devait procéder la banque centrale, qui risquait d'en faire trop alors que les rendements sont élevés. Les déclarations des deux responsables montrent que la Fed se préoccupe de la remontée des rendements et commence à s'interroger sur le niveau terminal de ses taux. L'inflation aux Etats-Unis et les minutes de la dernière réunion de la banque centrale attendues cette semaine pourraient néanmoins raviver les craintes d'un durcissement plus fort. "Pris entre des perspectives économiques encourageantes et des taux réels en hausse, les marchés d'actions résistent et s'accrochent aux perspectives de croissance, qui justifient leurs niveaux actuels", écrivent les stratégistes de Natixis. "Toutefois, si l'inflation américaine devait surprendre à la hausse, la Fed (qui compte sur les taux élevés pour transmettre sa politique monétaire) se trouverait dans la pire des positions possibles". L'ouverture de la saison des résultats aux Etats-Unis, en fin de semaine, incite à la prudence alors que les investisseurs cherchent des catalyseurs pour les actifs risqués. Par ailleurs, le conflit entre Israël et l'organisation palestinienne du Hamas entre dans son quatrième jour et menace de s'étendre dans la région, poussant les investisseurs vers les actifs refuges. LES VALEURS A SUIVRE : TAUX Les rendements des titres américains sont en net repli dans un contexte d'aversion au risque et après que deux responsables de la Fed, ont indiqué que des rendements élevés pourraient pousser la banque centrale à ne pas relever une nouvelle fois ses taux. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 12,5 pb à 4,6571%, tandis que le taux à deux ans cède 10,1 pb à 4,978%. Le rendement du dix ans allemand s'érode de 1 pb à 2,774%, tandis que celui du taux à deux ans se replie de 1,8 pb à 3,049%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, soutenue notamment par le secteur de l'énergie qui bénéficie des répercussions de la hausse des cours du pétrole provoquée par le nouveau conflit en Israël et dans la bande de Gaza. L'indice Dow Jones a gagné 0,59%, ou 197,07 points, à 33.604,65 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 27,16 points, soit 0,63% à 4.335,66 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 52,90 points (0,39%) à 13.484,239. EN ASIE Les marchés japonais ont avancé, dans le sillage de la hausse de Wall Street et de l'énergie. L'indice Nikkei a gagné 2,43% à 31.746,53 points et le Topix, plus large, a pris 2,13% à 2.312,40 points. Les valeurs liées à l'exploration pétrolière et les raffineurs ont gagné respectivement 8,52% et 5,06%, tandis que le secteur de l'aviation a été l'un des deux seuls secteurs en déclin, abandonnant 1,56%. Les chinois chutent, les investisseurs se délestant des titres exposés au Moyen Orient. Le SSE Composite de Shanghai se replie de 0,64%, le CSI 300 0,62%. L'indice hongkongais Hang Seng s'octroie 1,1%, soutenu par les déclarations de responsables de la Fed. CHANGES Les marchés de changes sont stables, le dollar hésitant entre détente obligataire et statut d'actif refuge. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro se maintient à 1,0557 dollar, et la livre sterling s'érode de 0,14% à 1,2219 dollar. En Asie, le yen recule de 0,17% à 148,75 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien fait du surplace à 0,6401 dollar. PÉTROLE Le pétrole s'érode après avoir bondi de plus de 4% lundi, les marchés s'inquiétant de possibles tensions sur l'offre. Le Brent décline de 0,62% à 87,6 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,64% à 85,83 dollars. (Rédigé par Corentin Chapron, édité par Zhifan Liu et Kate Entringer)