Les Bourses européennes attendues en hausse, le calme demeure...

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture jeudi, dans un contexte de faibles volumes avant la publication des chiffres hebdomadaires du chômage aux Etats-Unis. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s'afficherait en hausse de 0,35% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,34%, tout comme pour le Dax à Francfort, et de 0,44% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés se montrent optimistes dans un contexte de faible volatilité, alors que la majorité des opérateurs sont en vacances et que les investisseurs bouclent leurs positions avant la fin de l'année. En l'absence d'indicateurs majeurs ou d'interventions de responsables de politique monétaire ces derniers jours, les marchés continuent de parier sur une baisse prochaine des taux de la Réserve fédérale aux Etats-Unis, qui profiterait aux actifs risqués. Les marchés anticipent une première baisse de taux de la Fed dès mars, pour un assouplissement total de 157 points de base environ l'an prochain. Seules les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, attendues à 13h30 GMT, pourraient venir animer les marchés ce jeudi. Les investisseurs parient sur une hausse du nombre des nouvelles inscriptions à 210.000, contre 205.000 la semaine précédente. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, le Dow Jones s'étant établi à un nouveau record de clôture tandis que le S&P-500 s'est encore rapproché du sien, à l'issue d'une séance hésitante, sans grands mouvements, en l'absence d'informations notables à même de faire bouger le marché. L'indice Dow Jones a gagné 0,30%, ou 111,19 points, à 37.656,52 points. Le S&P-500, plus large, a pris 6,83 points, soit 0,14%, à 4.781,58 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 24,60 points (0,16%) à 15.099,18 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi sur fond de prises de bénéfices et de raffermissement du yen face au dollar. L'indice Nikkei a perdu 0,42% à 33.539,62 points et le Topix, plus large, a cédé 0,17% à 2.361,38 points. Le secteur du fret maritime a reculé de 3,44%, la pire performance sectorielle de la Bourse de Tokyo. Les indices chinois progressent, soutenus par des flux entrants importants. Le SSE Composite de Shanghai prend 1,39%, le CSI 300 2,29%, l'indice hongkongais Hang Seng 2,62%. TAUX Les rendements américains hésitent dans un contexte d'attentisme. Le rendement du Treasury à dix ans grignote 1,6 point de base à 3,8053%, après s'être approché d'un plus bas de cinq mois sur la séance, tandis que le taux à deux ans avance de 3,1 pb à 4,2726%. CHANGES Le marché des devises est calme, le dollar demeurant proche d'un plus bas de cinq mois. Le dollar recule de 0,18% face à un panier de devises de référence tandis que l'euro est stable à 1,1106 dollar, un pic depuis début août, et que la livre sterling s'octroie 0,09% à 1,2806 dollar, un plus haut sur cinq mois. En Asie, le yen se renforce de 0,47% à 141,16 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien est quasiment stable à 0,6845 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse après avoir décliné mercredi, plusieurs armateurs ayant annoncé qu'ils reprendraient les transits par le canal de Suez. Le Brent avance de 0,19% à 79,8 dollars le baril, tout comme le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à 74,25 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)