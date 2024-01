Les Bourses européennes attendues en hausse dans un contexte d'attentisme

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mardi, les marchés demeurant attentistes avant la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis, jeudi. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien s’afficherait en hausse de 0,36% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,34%, contre 0,28% pour le Dax à Francfort, et 0,31% pour l'EuroStoxx 50. Les investisseurs se positionnent avant la publication de l'inflation CPI aux Etats-Unis jeudi, le principal indicateur attendu cette semaine, et qui sera déterminant pour la trajectoire des taux de la Réserve fédérale. La banque centrale avait signalé en fin d'année dernière que le pic de taux avait été atteint, mais un rapport mensuel sur l'emploi plus fort que prévu a remis en cause les projections optimistes des marchés. Le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, a par ailleurs rappelé lundi qu'il favorisait une politique monétaire restrictive, mais qu'il anticipait des baisses de taux pour cette année qui pourraient atteindre jusqu'à 2%. Les marchés évaluent à environ 60% la probabilité que la Fed baisse ses taux durant sa réunion de mars. En zone euro, les indicateurs publiés lundi se sont affichés en ligne avec les attentes des analystes, les ventes au détail s'affichant en recul en novembre. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, portée par la baisse des rendements du Trésor, même si Boeing a pénalisé le Dow Jones après les nouveaux déboires de son 737 MAX. L'indice Dow Jones a gagné 0,58%, ou 216,9 points, à 37.683,01 points. Le S&P-500, plus large, a pris 66,3 points, soit 1,41%, à 4.763,54 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 319,7 points (2,20%) à 14.843,77 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse mardi, après avoir atteint son plus haut niveau depuis mars 1990 pendant la nuit, les investisseurs s'étant rués sur les actions liées aux semi-conducteurs à la suite d'une hausse des actions technologiques à Wall Street. L'indice Nikkei a gagné 1,16% à 33.763,18 points et le Topix, plus large, a pris 0,82% à 2.413,09 points. Tokyo Electron et Advantest ont pris respectivement 3,28% et 6,05%. Les indices chinois poursuivent leur chute après cinq séances consécutives de pertes. Le SSE Composite de Shanghai recule de 0,28%, le CSI 300 de 0,28%. TAUX Les rendements américains progressent après avoir décliné lundi. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 2,1 pb à 4,0228%, tandis que le taux à deux ans se hisse de 3,4 pb à 4,3789%. CHANGES Les marchés des devises sont calmes, à l'exception du yen qui se renforce, soutenu par une forte demande des exportateurs nippons. Le dollar grignote 0,05% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,05% à 1,0954 dollar, et la livre sterling est stable à 1,2744 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,19% à 143,94 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien se replie de 0,16% à 0,6707 dollar. PÉTROLE Le pétrole recule faiblement, inquiet d'une demande plus faible qu'estimée, mais soutenu par les incertitudes entourant le conflit au Moyen-Orient. Le Brent recule de 0,11% à 76,04 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,3% à 70,56 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 9 JANVIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Production industrielle Nov. 0,2% -0,4% FR 07h45 Balance commerciale Nov. -8,597 Mds EZ 10h00 Taux de chômage Nov. 6,5% 6,5% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Zhifan Liu)