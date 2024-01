Les Bourses européennes attendues en hausse avant l'inflation américaine

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en ordre dispersé ce vendredi, les investisseurs se positionnant avant la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis plus tard dans la journée, et digérant la dernière réunion de la Banque centrale européenne (BCE). Les contrats à terme suggèrent une ouverture en hausse de 0,65% pour le CAC 40 parisien, contre 0,39% pour le FTSE à Londres, en repli de 0,19% pour le Dax à Francfort, et sans direction nette pour l'EuroStoxx 50. L'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour jauger de l'atteinte de ses objectifs de politique monétaire, sera publiée à 13h30 GMT. Alors que la Fed se réunira le 31 janvier pour sa première réunion de politique monétaire de l'année, une surprise sur l'indicateur pourrait faire nettement réagir des investisseurs à l'affût d'éléments sur la trajectoire économique américaine en 2024. Le PIB publié jeudi s'est affiché meilleur qu'attendu, tout en montrant un repli des pressions inflationnistes. Par ailleurs, la saison des résultats se poursuit et pourrait contribuer à animer les échanges, LVMH, l'une des principales capitalisations en zone euro, ayant publié ses chiffres jeudi, après la clôture. Les marchés digèrent par ailleurs la dernière réunion de la BCE, qui a maintenu son taux de dépôt à 4% jeudi, comme attendu. L'institution a salué la poursuite du processus de désinflation, tout en prévenant qu'il était encore trop tôt pour évoquer des baisses de taux. Plusieurs éléments perçus comme accommodants ont néanmoins encouragé les marchés à continuer de parier que la banque centrale assouplirait ses taux de 125 points de base en 2024. La confiance du consommateur français et le crédit au privé en zone euro sont également attendus vendredi, à 07h45 GMT et 09h00 GMT, respectivement. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi après la publication de données officielles montrant une croissance plus importante qu'attendu de l'économie américaine au quatrième trimestre, ce qui a alimenté la confiance des investisseurs, en dépit du repli de Tesla après un avertissement sur ses ventes. L'indice Dow Jones a gagné 0,64% à 38.049,13 points. Le S&P-500, plus large, a pris 0,53% à 4.894,16 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,18% à 15.510,50 points. Tesla, qui a publié mercredi après-clôture ses résultats, a plongé de 12%, à un plus bas depuis mai dernier, après que son patron Elon Musk a prévenu d'un ralentissement de la croissance des ventes du constructeur de véhicules électriques. EN ASIE La Bourse de Tokyo a chuté sous la pression de la baisse des semiconducteurs, qui reculaient avec leurs homologues américains. L'indice Nikkei a perdu 1,34% à 35.751,07 points et le Topix, plus large, a cédé 1,35% à 2.497,70 points. Les poids lourds du secteur des puces Advantest et Tokyo Electron ont abandonné 5,51% et 2,39%, tandis que l'investisseur SoftBank déclinait de 2,2%. Les actions chinoises ont clôturé mitigées, les investisseurs prenant leurs profits après trois séances consécutives de rebond. Le SSE Composite de Shanghai a pris 0,14%, le CSI 300 s'est érodé de 0,27%. L'indice hongkongais Hang Seng recule de 1,34%. TAUX Les rendements américains reculent légèrement dans un contexte attentiste, et alors que l'indicateur de PIB publié jeudi a montré que la désinflation avait continué au quatrième trimestre. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 3,1 pb à 4,1009%, tandis que le taux à deux ans cède 2,3 pb à 4,2912%.Le rendement du dix ans allemand s'érode de 2,6 pb à 2,257%, tandis que celui du taux à deux ans décroît de 3,7 pb à 2,579%. CHANGES Les marchés de change sont atones alors que les indicateurs attendus vendredi pourraient pousser les investisseurs à réévaluer leurs anticipations de taux pour les Etats-Unis. Le dollar est stable face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro s'effrite de 0,20% à 1,0824 dollar, et la livre sterling de 0,13% à 1,2691 dollar.En Asie, le yen diminue de 0,12% à 147,82 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien fait du surplace à 0,6579 dollar. PÉTROLE Le pétrole décline légèrement après avoir touché un plus haut depuis décembre jeudi, porté par la bonne santé de l'économie américaine et les tensions en mer Rouge. Le Brent se replie de 0,5% à 82,02 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perdant 0,74% à 76,79 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)