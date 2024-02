Les Bourses européennes attendues en hausse après les données américaines

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse à l'ouverture mardi, les investisseurs révisant leurs perspectives de baisse des taux de la Réserve fédérale tandis que la Chine renforce ses mesures de soutien à ses marchés. Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien s'afficherait en hausse de 0,33% à l'ouverture. Les contrats à terme suggèrent une avancée à l'ouverture de 0,33% pour le FTSE à Londres, de 0,29% pour le Dax à Francfort et de 0,43% pour l'EuroStoxx 50. Alors que peu de données importantes sont attendues cette semaine, les investisseurs demeurent focalisés sur la trajectoire des taux américains. Lundi, l'indicateur ISM des services, plus fort qu'attendu, a ravivé les craintes d'une inflation plus persistante que prévu alors que le secteur tertiaire représente désormais le principal facteur de hausse des prix. Cet indicateur suit un rapport mensuel sur l'emploi, publié vendredi, bien plus solide qu'attendu par les économistes. Les opérateurs de marché estiment désormais que la première baisse des taux de la banque centrale américaine aura lieu en mai, et non plus mars, alors que le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a prévenu dimanche qu'il lui faudrait davantage d'éléments sur le ralentissement de l'inflation pour envisager des baisses de taux. La Chine renforce par ailleurs ses efforts pour soutenir ses marchés domestiques, un fonds d'investissement détenu par l'Etat ayant notamment annoncé augmenter ses injections de capital dans les actifs locaux. Contribuant également à animer les marchés, la banque centrale australienne (RBA) a maintenu ses taux à leurs niveaux actuels mardi, alors que les décisions de la RBA sont parfois considérées comme un indicateur avancé des décisions des autres banques centrales occidentales. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse lundi, au lendemain des déclarations du président de la Fed, Jerome Powell, indiquant qu'il faudrait davantage de preuves d'une tendance baissière durable de l'inflation pour justifier une réduction des taux directeurs. L'indice Dow Jones a cédé 0,71%, ou 274,30 points, à 38.380,12 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 15,80 points, soit 0,32% à 4.942,81 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 31,28 points (0,20%) à 15.597,677. Aux valeurs, Nvidia a touché un nouveau sommet lundi après le relèvement par Goldman Sachs de son objectif de cours sur le fabricant de semi-conducteurs sur fond de boom de l'intelligence artificielle (IA). EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse mardi, le niveau élevé des marchés d'actions ayant incité les investisseurs à prendre leurs bénéfices. L'indice Nikkei a perdu 0,53% à 36.160,66 points et le Topix, plus large, a cédé 0,67% à 2.539,54 points. Toyota Motor prenait 4,78% après la publication de résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre. Les marchés chinois rebondissent après qu'un fonds géré par l'Etat a annoncé augmenter ses injections de capital dans les marchés domestiques, tandis que l'Etat insistait sur le fait qu'il limiterait la vente à découvert. Le SSE Composite de Shanghai bondit de 2,92%, le CSI 300 de 3,06% et l'indice hongkongais Hang Seng de 3,76%. TAUX Les rendements américains consolident après avoir bondi de 29 points de base sur les deux dernières séances, les marchés s'inquiétant des perspectives sur les taux américains. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 4,1 points de base à 4,1231%, tandis que le taux à deux ans cède 3,9 pb à 4,4327%. CHANGES Le dollar australien se renforce après que la banque centrale d'Australie a décidé mardi de maintenir ses taux à un niveau restrictif. Le dollar décline de 0,1% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,07% à 1,0749 dollar et la livre sterling 0,13% à 1,2548 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,19% à 148,39 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien s'octroie 0,4% à 0,6508 dollar. PÉTROLE Les marchés du brut hésitent après la visite du secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken lundi en Arabie saoudite, qui fait espérer un apaisement des tensions géopolitiques. Le Brent avance de 0,1% à 78,07 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est stable à 72,83 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Bertrand Boucey)