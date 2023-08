Les Bourses européennes attendues en hausse après l'assouplissement des taux chinois

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture, les marchés saluant les baisses de taux chinoises décidées après une nouvelle série de données décevantes. Les contrats à terme sur le CAC 40 parisien suggèrent une progression de 0,41% à l'ouverture, contre 0,25% pour le FTSE à Londres, 0,34% pour le Dax à Francfort, et 0,46% pour l'EuroStoxx 50. La production industrielle et les ventes au détail en Chine ont été plus faible que le consensus, en croissance respectivement de 2,5% et 3,7%. Par ailleurs, les nouvelles constructions mesurées par la surface au sol sont en baisse de 25% sur un an. Les investisseurs ont toutefois salué la baisse des taux des prêts à un an aux institutions financières, diminués de 15 points de base, soit la baisse la plus importante depuis le début de la pandémie de Covid. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une progression de 0,2% par rapport à juin et de 0,7% en rythme annuel. La croissance japonaise au second trimestre a par ailleurs surpris le consensus: soutenue par le tourisme et les exportations automobiles, la croissance annualisée a atteint 6% au deuxième trimestre, contre un consensus à 3,1%. Les marchés attendent notamment les ventes aux détail aux Etats-Unis à 12h30 GMT mardi, un chiffre qui permettra de jauger de la résistance de l'économie américaine aux hausses de taux. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse lundi, les valeurs technologiques et à forte croissance ayant notamment soutenu les indices après une note sectorielle optimiste de Morgan Stanley. L'indice Dow Jones a gagné 0,07% à 35.307,63 points, le S&P 500, plus large, a pris 0,58% à 4.489,72 points, et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,05% à 13.788,33 points. EN ASIE Les marchés japonais ont fini en progression, davantage soutenus par la hausse des valeurs technologiques aux Etats-Unis que par les bonnes données économiques. Le Nikkei a avancé de 0,56% à 32.238,89 points, le Topix s'est octroyé 0,39% à 2.289,79 points. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest s'est relevé de 1,88%, contre 1,68% pour le fabricant de machines à produire des semi-conducteurs Tokyo Electron. Les mauvaises données chinoises pèsent sur les indices locaux. Le SSE Composite de Shanghai recule de 0,36%, le CSI 300 de 0,53% et l'indice hongkongais Hang Seng de 0,88%. CHANGES Le dollar recule après sa forte progression lundi, liée notamment à des inquiétudes géopolitiques. Le dollar se replie de 0,14% face à un panier de devises de référence, l'euro et la livre sterling progressant respectivement de 0,07% à 1,0914 dollar et 0,10% à 1,2705 dollar. En Asie, le yen se maintient à 145,51 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien progresse de 0,37% à 0,6508 dollar. Les mesures prises par la banque centrale chinoise soutiennent le yuan, qui a atteint un plus haut depuis novembre 2022 à 7,2769 yuans par dollar. TAUX Les rendements progressent avant la publication de l'indice manufacturier et des ventes au détail américains à 12h30 GMT. Le rendement du Treasury à dix ans avance de 3,7 pb à 4,2188%, tandis que le taux à deux ans gagne 1,7 pb à 4,982%. Le rendement du dix ans allemand progresse de 3,3 pb à 2,67%, celui du taux à deux ans s'élevant de 3,3 pb à 3,104%. PÉTROLE Le pétrole avance modérément, partagé entre un optimisme modeste après la baisse de taux en Chine et l'inquiétude, après les nouvelles données sur la production industrielle et les ventes au détail. Le Brent grignote 0,21% à 86,42 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroyant 0,17% à 82,65 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)