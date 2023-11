Les Bourses européennes attendues en baisse, l'attentisme domine

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse lundi à l’ouverture, dans un contexte attentiste avant la publication d'indicateurs importants. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,10% pour le CAC 40 parisien, contre 0,25% pour le FTSE à Londres, 0,11% pour le Dax à Francfort, et 0,10% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés hésitent avant une semaine riche en données cruciales pour la trajectoire des taux et des économies en zone euro et aux Etats-Unis. L'indice PCE des prix à la consommation, la mesure d’inflation privilégiée par la Réserve fédérale, est attendu jeudi et devrait connaître sa plus faible progression depuis mi-2021, selon les anticipations de marché. Les investisseurs suivront également les huit interventions de membres du conseil des gouverneurs de la Fed, dont celle de Jerome Powell, le président de l’institution, attendue vendredi. Les responsables de politique monétaire devraient réaffirmer que les taux resteront restrictifs plus longtemps qu’anticipé par les marchés, tandis qu’une surprise à la hausse sur l’inflation pourrait aussi influer sur les projections des investisseurs, certains pariant que la première baisse de taux aurait lieu dès mars. En zone euro, l’inflation est également attendue jeudi, alors que la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, s’exprimera lundi à 15h00 GMT au Parlement européen. La prochaine réunion de l’Opep+, également jeudi, pourrait aussi influer sur les perspectives d’inflation si l’organisation décide de diminuer de nouveau sa production de brut. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi sans grand changement et sur de faibles volumes d'échanges à l'issue d'une séance écourtée au lendemain d'une journée de clôture en raison de la fête de Thanksgiving. En l'absence de nombreux intervenants, l'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 117,12 points, à 35.390,15 points. Le S&P-500, plus large, a fini quasiment stable, avec un modeste gain de 2,72 points, soit 0,06%, à 4.559,34 points. Le Nasdaq Composite a pour sa part reculé de 15 points (-0,11%) à 14.250,86 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse lundi, les investisseurs prenant leurs profits dans des échanges sans direction évidente. L'indice Nikkei a perdu 0,53% à 33.447,67 points et le Topix, plus large, a cédé 0,38% à 2.381,76 points. L'investisseur SoftBank Group a reculé de 1,69%, principal frein au Nikkei, tandis que Mitsubishi Heavy Industries a chuté de 5,01%. Les indices chinois ont baissé sous la pression de nouvelles données sur les bénéfices industriels, qui ont progressé moins rapidement qu’attendu en octobre. Le SSE Composite de Shanghai a abandonné 0,3%, le CSI 300 0,73%, l'indice hongkongais Hang Seng 0,3%. TAUX Les rendements américains sont immobiles dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans se maintient à 4,4782%, tandis que le taux à deux ans demeure à 4,9569%. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,641%, tandis que celui du taux à deux ans grignote 1,6 pb à 3,089%. CHANGES Les marchés de change sont stables à l’ouverture d’une semaine chargée en publications. Le dollar décline de 0,13% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,14% à 1,0954 dollar et la livre sterling 0,13% à 1,2623 dollar. En Asie, le yen se renforce de 0,43% à 148,8 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien progresse de 0,14% à 0,6591 dollar. PÉTROLE Le pétrole hésite avant la prochaine réunion de l’Opep+, prévue jeudi, les pays membres de l’organisation n'ayant pas réussi à s’accorder sur une position commune, ce qui les a obligés à décaler leur réunion. Le Brent cède 0,58% à 80,11 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonnant 0,65% à 75,05 dollars. PAS D'INDICATEURS ÉCONOMIQUES MAJEURS À L'AGENDA DU 27 NOVEMBRE (Édité par Bertrand Boucey et Kate Entringer)