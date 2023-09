Les Bourses européennes attendues en baisse, inquiétudes sur la croissance

(Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, après des indicateurs d'activité toujours en territoire de contraction, qui font craindre un ralentissement de l'activité économique en Europe et en Chine. Les contrats à terme suggèrent une ouverture en baisse de 0,3% pour le CAC 40 parisien, contre 0,46% pour le FTSE à Londres, 0,24% pour le Dax à Francfort, et 0,37% pour l'EuroStoxx 50. En Chine, l'activité des services a progressé à son plus faible rythme en huit mois, ont montré les données Caixin publiées mardi, une indication que la demande demeure atone malgré les efforts de relance du gouvernement. En Europe, les indicateurs PMI composites et des services se sont aussi affichés en territoire de contraction, signal d'une activité pliant sous l'effet des hausses de taux. En Allemagne, en particulier, le recul a été plus important que prévu, poussant la Hamburg Commercial Bank, qui réalise ces enquêtes, à revoir à la baisse ses perspectives de croissance pour la première économie de la zone euro au troisième trimestre. "De nombreux signes indiquent que les hausses de taux de la Banque centrale européenne ont un impact tangible sur le crédit et la liquidité dans la zone euro, mais l'impact précis n'est pas clair, car de nombreuses entreprises et de nombreux ménages sont profité des taux bas pendant des années", rappellent les économistes de Rabobank. "Les turbulences liées aux taux peuvent apparaître progressivement ou soudainement". A WALL STREET La Bourse de New York a fini en baisse mardi, dans un contexte de hausse des rendements obligataires et des prix du pétrole, alors que les investisseurs ont gardé en tête l'évolution de la campagne de hausse des taux menée par la Réserve fédérale à quinze jours de la réunion de la banque centrale américaine. L'indice Dow Jones a cédé 0,56%, ou 195,74 points, à 34.641,97 points, le S&P-500, plus large, a perdu 18,94 points, soit 0,42%, à 4.496,83 points, le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 10,86 points (0,08%) à 14.020,95 points. EN ASIE Les marchés japonais progressent, soutenus par les titres liés à l'énergie alors que les prix du brut dépassent les 90 dollars. Le Nikkei a gagné 0,62% à 33.241,02 points, le Topix sa pris 0,64% à 2.393,17 points. Inpex a affiché la meilleure performance des groupes liés à l'énergie, en hausse de 1,85%, tandis que le secteur du pétrole et du charbon a réalisé l'une des meilleures performances des secteurs de l'indice, en croissance de 1,16%. La dégradation des perspectives en Chine fait hésiter les marchés locaux. Le SSE Composite de Shanghai prend 0,14%, le CSI 300 perd 0,21%, et l'indice hongkongais Hang Seng est stable%. CHANGES Les inquiétudes sur la croissance ont soutenu le dollar mardi, qui consolide mercredi, proche de son plus haut depuis 10 mois. Le dollar recule de 0,12% face à un panier de devises de référence, l'euro 0,08% à 1,0729 dollar, tandis que la livre sterling grignote 0,11% à 1,2577 dollar. En Asie, le yen prend 0,41% à 147,11 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien se hisse de 0,25% à 0,6393 dollar. TAUX Les taux américains reculent après des commentaires accommodants du membre du conseil des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, qui estime que les derniers indicateurs économiques laissent une marge de manœuvre sur les taux. Le rendement du Treasury à dix ans recule de 1,6 pb à 4,2519%, tandis que le taux à deux ans cède 2,7 pb à 4,9407%. Le rendement du dix ans allemand se maintient à 2,606%, tandis que celui du taux à deux ans fait du surplace à 3,035%. PÉTROLE Le pétrole hésite après avoir atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un an mardi, soutenu par la décision de la Russie et de l'Arabie Saoudite de poursuivre leurs baisses de production jusqu'à la fin de l'année. Le Brent est stable à 89,95 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) restant immobile à 86,59 dollars. (Edité par Jean-Stéphane Brosse)