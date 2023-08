Les Bourses européennes attendues en baisse dans un contexte de prudence

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans un contexte de prudence après des données d'activité mitigées mardi et une baisse de la note attribuée par Fitch aux Etats-Unis, et avant la publication de données sur l'emploi aux Etats-Unis. Les contrats à terme indiquent que le CAC 40 parisien serait en recul de 1,00% à l'ouverture. Le FTSE à Londres baisserait de 0,53% et le Dax à Francfort reculerait de 1,00%. L'EuroStoxx 50 cèderait pour sa part 0,93%. Les indices européens digèrent les données d'activité manufacturières en recul publiées mardi, des indices d'activité plus larges étant attendus jeudi, et qui font craindre un ralentissement marqué de la croissance au second semestre. L'agence de notation Fitch a par ailleurs abaissé d'un cran la note des Etats-Unis, qui passe de AAA à AA+, une décision annoncée après la clôture de Wall Street et qui augmente l'incertitude sur les marchés, bien que la réaction des investisseurs soit jusqu'ici restée modérée. Le rapport sur l'emploi ADP, un indicateur clé qui permet aux investisseurs de jauger de la résistance des marchés du travail américains, est attendu mercredi et incite les marchés à la prudence, des marchés du travail plus solides que prévu pouvant convaincre la Réserve fédérale de hausser une nouvelle fois ses taux. Par ailleurs, les mesure de stimulus annoncées cette semaine en Chine, qui cibleront les petites entreprises et le secteur privé, dépriment les marchés qui espéraient des mesures plus importantes après la réunion du Politburo le 24 juillet. A WALL STREET Wall Street a terminé en ordre dispersé mardi, les marchés restant prudents avant la publication des résultats d'Amazon.com et d'Apple et le rapport ADP sur l'emploi. L'indice Dow Jones a gagné 0,20%, ou 71,15 points, à 35.630,68 points, le S&P 500, plus large, a cédé 12,23 points, soit 0,27%, à 4.576,73 points, et le Nasdaq Composite a abandonné de son côté 62,11 points (0,43%) à 14.283,91 points. EN ASIE A Tokyo, les indices japonais ont chuté sous la pression des titres liés aux semi-conducteurs, le groupe américain AMD ayant fait état de résultats inférieurs aux attentes, tandis que les investisseurs restent prudents après l'abaissement de la note de crédit américaine. Le Nikkei a perdu 2,30% à 32.707,69 points, tandis que le Topix recule de 1,54% à 2.301,26 points. Les fabricants d'équipement liés aux semiconducteurs Tokyo Electron et Advantest perdaient respectivement 2,95% et 4,31%. Le gouvernement chinois semble avoir adopté la politique des petits pas dans son soutien à l'économie domestique, ce qui pèse sur les actions, les investisseurs jugeant les mesures annoncées insuffisantes. Le SSE Composite de Shanghai décroît de 0,88%, le CSI 300 baisse de 0,74% et l'indice hongkongais Hang Seng recule de 2,09%. CHANGES Les marchés des devises sont volatiles avant la publication des données ADP sur l'emploi américain, mercredi, la baisse de la note de crédit américaine pesant sur le dollar. Le dollar est baisse de 0,17% face à un panier de devises de référence, l'euro progressant de 0,04% à 1,0986 dollar, tandis que la livre sterling cède 0,09% à 1,2765 dollar. En Asie, le yen rebondit de 0,42% à 142,72 yens pour un dollar, après avoir atteint mardi son niveau le plus faible depuis le 10 juillet. Le dollar australien abandonne 0,57% à 0,6573 dollar après la pause de la Banque d'Australie mardi. TAUX Les marchés obligataires demeurent calmes, la baisse de la notation américaine par Fitch érodant modestement les rendements. Le rendement du Treasury à dix ans cède 2,4 pb à 4,0231%, tandis que le taux à deux ans s'érode de 3,3 pb à 4,8788%. Le rendement du dix ans allemand perd 2,2 pb à 2,5010%, celui du taux à deux ans reculant également de 2,2 pb à 3,1910%. PÉTROLE Le pétrole avance après que les données de l'American Petroleum Institute montrent une baisse de 15,4 millions de barils des inventaires de brut américains, bien supérieur au consensus d'une baisse de 1,37 million de barils, et qui signale une demande robuste aux Etats-Unis. Le Brent s'octroie 0,99% à 85,75 dollars le baril, proche de son plus haut depuis avril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,04% à 82,22 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Nicolas Delame et Kate Entringer)