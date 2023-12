Les Bourses européennes attendues en baisse avant une salve d'indicateurs

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture jeudi, le rallye déclenché par les dernières décisions de banques centrales montrant quelques signes d'essoufflement avant la publication de plusieurs indicateurs. Les premières indications disponibles indiquent que le CAC 40 parisien s'afficherait en recul de 0,57% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent une baisse à l'ouverture de 0,59%, contre 0,53% pour le Dax à Francfort, et 0,52% pour l'EuroStoxx 50. L'appétit pour le risque commence à s'éroder, après que les marchés ont fortement progressé depuis une semaine après la dernière décision de la Réserve fédérale, qui fait espérer une baisse des taux imminente aux investisseurs. L'attentisme demeure néanmoins avant de nombreux indicateurs, qui pourraient nuancer ces attentes. Jeudi, le climat des affaires en France sera publié à 07h45 GMT, et devrait accuser un léger repli. L'indice de confiance des consommateurs et les prix à la production en France seront publiés vendredi, ainsi que le PIB britannique pour le troisième trimestre. Aux Etats-Unis, les investisseurs attendront les inscriptions hebdomadaires au chômage jeudi à 13h30 GMT, alors que la force des marchés de l'emploi américains a été l'un des principaux facteurs de la persistance de l'inflation outre-Atlantique. Le PIB définitif pour le troisième trimestre et l'indice d'activité "Philly Fed" sont également attendus à 13h30 GMT jeudi. L'inflation PCE, le principal indicateur de la semaine, sera publiée vendredi. Il s'agit de l'indicateur de la dynamique des prix sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour évaluer son efficacité à remplir son mandat de stabilité des prix, et une surprise à la baisse ou à la hausse pourrait pousser les marchés à réévaluer leurs projections de baisses de taux pour 2024. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette baisse mercredi, en conclusion d'une séance longtemps hésitante, voyant s'interrompre la dynamique positive des précédentes journées dans le sillage de commentaires rassurants de la Réserve fédérale américaine (Fed) sur les taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a cédé 1,27%, ou 475,92 points, à 37.082 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 70,02 points, soit 1,47%, à 4.698,35 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 225,28 points (1,50%) à 14.777,94 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, dans le sillage de Wall Street. L'indice Nikkei a perdu 1,59% à 33.140,47 points et le Topix, plus large, a cédé 1,01% à 2.325,59 points. Toyota a perdu 4,03%, après que sa division de fabrication de petits véhicules a déclaré qu'elle interromprait toutes ses livraisons, un rapport indépendant l'accusant d'avoir falsifié ses tests de collision. Les indices chinois ont rebondi mais sont demeurés proches de leur plus bas niveau en cinq ans, atteint mercredi. Le SSE Composite de Shanghai a pris 0,57%, le CSI 300 1,01%. TAUX Les rendements américains sont immobiles dans un contexte attentiste. Le rendement du Treasury à dix ans est stable à 3,8751% et demeure proche de son plus bas depuis juillet. Le rendement du Bund allemand à dix ans est stable à 1,9760%, son niveau le plus bas depuis mars. CHANGES Les marchés de change sont atones avant de nombreuses données jeudi et vendredi. Le dollar décline de 0,06% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,06% à 1,0946 dollar, et la livre sterling est stable à 1,2635 dollar. En Asie, le dollar australien s'octroie 0,21% à 0,6744 dollar. PÉTROLE Le pétrole hésite après que l'Energy Information Administration américaine a fait état mercredi d'une hausse de 2,9 millions de barils des inventaires de pétrole la semaine dernière, contre un consensus d'une chute de 2,4 millions. Le Brent fait du surplace à 79,72 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est hésitant à 74,20 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron)