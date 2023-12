Les Bourses européennes attendues en baisse avant l'inflation US

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse à l'ouverture vendredi, avant de nombreuses publications de données, les dernières indications sur la trajectoire des économies développées en 2024 avant la fin d'année. Les premières indications disponible indiquent que le CAC 40 parisien s’afficherait en baisse de 0,12% à l'ouverture. Les contrats à terme sur le FTSE à Londres suggèrent un recul à l'ouverture de 0,27%, contre 0,14% pour le Dax à Francfort, et 0,18% pour l'EuroStoxx 50. Les marchés sont prudents avant une salve d'indicateurs qui pourraient les pousser à réévaluer leurs perspectives économiques pour 2024. Au Royaume-Uni, les ventes au détail et le PIB définitif au troisième trimestre sont attendus à 07h00 GMT. En France, les prix à la production et la confiance du consommateur seront publiés à 07h45 GMT. Les investisseurs seront surtout attentifs à la publication de l'inflation PCE aux Etats-Unis, l'indicateur de la dynamique des prix sur lequel s'appuie la Réserve fédérale pour évaluer son mandat de stabilité des prix, à 13h30 GMT. Une surprise sur l'indicateur pourrait faire réagir brusquement les marchés, sur lesquels la liquidité diminue à l'approche des fêtes de fin d'année. L'indice de confiance de l'Université du Michigan est attendu à 15h00 GMT. Les marchés ont salué jeudi une série de données encourageantes aux Etats-Unis: les inscriptions au chômage se sont affichées en hausse, le PIB a progressé de 4,9% sur un an au troisième trimestre, et l'indice "Philly Fed" a reculé plus qu'attendu en décembre, preuve que les hausses de taux de la Fed refroidissent l'économie américaine. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, effaçant une partie de ses pertes de la veille, alors que des données économiques ont alimenté l'optimisme sur un assouplissement à venir de la politique monétaire de la Fed et l'appétit des investisseurs pour le risque. L'indice Dow Jones a gagné 0,87%, ou 322,35 points, à 37.404,35 points. Le S&P-500, plus large, a pris 48,40 points, soit 1,03%, à 4.746,75 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 185,92 points (1,26%) à 14.963,87 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse vendredi, dans le sillage de Wall Street, les données américaines indiquant un atterrissage en douceur pour la plus grande économie du monde. L'indice Nikkei a gagné 0,09% à 33.169,05 points et le Topix, plus large, a pris 0,45% à 2.336,49 points. Les valeurs bancaires ont mené les gains sectoriels, en hausse de 2,44% après avoir digéré les impacts de la dernière décision de la Banque du Japon. Les indices chinois sont hésitants malgré la décision de cinq grandes banques locales d'abaisser les taux d'intérêt sur certains dépôts. Le SSE Composite de Shanghai est incertain, le CSI 300 prend 0,33%, l'indice hongkongais Hang Seng perd 1,13%. TAUX Les rendements américains hésitent dans un contexte d'attentisme. Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 3,8931% après avoir clos jeudi à son plus bas depuis juillet, tandis que le taux à deux ans est immobile à 4,3485%. CHANGES Les marchés des devises est calme avant une salve de données. Le dollar stagne face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro perd 0,13% à 1,0994 dollar, et la livre sterling cherche une direction à 1,2685 dollar. En Asie, le yen se replie de 0,18% à 142,36 yens pour un dollar, tandis que le dollar australien cède 0,4% à 0,6774 dollar. PÉTROLE Le pétrole est en légère hausse, soutenu par l'incertitude liée aux attaques en mer Rouge, mais inquiet de la décision de l'Angola de quitter l'OPEP+. Le Brent avance de 0,64% à 79,9 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnant 0,64% à 74,36 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par)